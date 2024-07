I migliori festival musicali dell’estate nel Lazio e nelle Marche

Fonte: iStock Veduta sul Foro Romano e sul Colosseo a Roma

L’estate è la stagione in cui la musica risuona più forte e le serate si riempiono di melodie avvolgenti sotto il cielo stellato. Il Lazio e le Marche, regioni ricche di storia e bellezza naturale, si trasformano in palcoscenici vibranti per ospitare alcuni dei festival musicali più coinvolgenti della stagione, dove ogni angolo diventa un luogo magico in cui le sette note sono protagoniste.

Scopriamo allora insieme quali sono i migliori festival del 2024, tra ritmi travolgenti, atmosfere uniche e un’infinita voglia di vivere la musica a 360 gradi.

Il BolsenArte Summer Music Festival 2024

Il festival organizzato dal Comune di Bolsena, con la direzione artistica affidata al maestro Francesco Traversi, propone per l’edizione estiva 2024 sette concerti gratuiti, alle 21,30, tra il 27 luglio e il 12 agosto, in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico: piazza Santa Cristina, la Rocca Monaldeschi, piazza dell’Orologio e piazza della Rocca.

A inaugurare la rassegna il 27 luglio, alle 21,30, a piazza dell’Orologio, la “Tosca” di Giacomo Puccini. L’opera, una delle più amate dal pubblico, sarà proposta in una versione ridotta, che nasce dalla collaborazione tra Primadopera e il coro ArmoniaMundi diretto dal maestro Matteo Sartini.

Il 29 luglio, a piazza San Rocco, salirà sul palco l’ensemble Franci diretta dal maestro Margherita Di Giovanni, che eseguirà due capolavori del repertorio cameristico classico: il Quintetto in la maggiore K. 581 “Stadler” di Wolfang Amadeus Mozart e l’Ottetto in mi bemolle maggiore per archi, op. 20 (MWV R20) di frederick Mendelsohn.

Gli ottoni dell’ensemble Pentaphon si esibiranno il 30 luglio, a piazza dell’Orologio. Il gruppo nasce dall’incontro di amici professionisti provenienti da diverse esperienze musicali con l’intento di promuovere sia la musica originale per ottoni che trascrizioni fatte dagli stessi musicisti, spaziando dal rinascimento al pop. L’ensemble ha alle spalle un’intensa attività concettistica e ogni componente vanta anni di collaborazioni con gruppi strumentali e orchestre tra le più importanti del panorama italiano.

Il 1° agosto, a piazza della Rocca, sarà di scena il quartetto di clarinetti Paone, ensemble raffinato di musicisti. formato da tre clarinetti soprani Augusto Travagliati, Amedeo Ricci e Giulia Leonardo e un clarinetto basso Marco Lucchetti, che proporrà un repertorio estremamente variegato e affascinante.

Il 2 agosto, alla Rocca Monaldeschi, l’ensemble vocale Lvsitanvs accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale nel repertorio polifonico rinascimentale. Il 6 agosto, a piazza della Rocca, il RomAccordion Trio celebrerà la fisarmonica, con la sua eccezionale espressività e le sue grandi potenzialità timbriche, attraverso il rock, le colonne sonore dei film, le canzoni tradizionali romane e brani di musica classica.

A chiudere il festival il 12 agosto, a piazza Santa Cristina, il concerto “Dal nuovo mondo” dell’Orchestra Sinfonica delle Cento Città, istituzione orchestrale della Regione Lazio con sede a Frosinone.

Info utili

Come arrivare a Bolsena

In auto

Dall’autostrada del Sole (A1), uscita al casello di Orvieto : Proseguire lungo la Strada Umbro Casentinese per circa 24 km.

: Proseguire lungo la Strada Umbro Casentinese per circa 24 km. Dall’autostrada del Sole (A1), uscita al casello di Orte : Prendere la superstrada per Viterbo. Da Viterbo, seguire la S.S. Cassia in direzione Siena per un totale di 60 km (30 km fino a Viterbo + 30 km sulla S.S. Cassia).

: Prendere la superstrada per Viterbo. Da Viterbo, seguire la S.S. Cassia in direzione Siena per un totale di 60 km (30 km fino a Viterbo + 30 km sulla S.S. Cassia). Sulla via Cassia : Bolsena si trova a 112 km sia da Roma che da Siena, rendendo il viaggio accessibile da entrambe le città.

: Bolsena si trova a 112 km sia da Roma che da Siena, rendendo il viaggio accessibile da entrambe le città. Dalla via Aurelia : Uscita a Montalto di Castro. Proseguire in direzione Canino, Valentano per circa 60 km.

: Uscita a Montalto di Castro. Proseguire in direzione Canino, Valentano per circa 60 km. Da Viterbo: Seguire la via Cassia per 30 km.

In treno

Le stazioni ferroviarie più vicine sono quella di Orvieto (a 24 chilometri), di Montefiascone-Zepponami (a 16 chilometri) e di Viterbo (a 30 chilometri).

Da qui partono gli autobus di linea diretti a Bolsena.

Biglietti BolsenArte Summer Music Festival 2024

Ingresso libero.

Summer Jamboree #24

A Senigallia, la nuova edizione del Summer Jamboree #24, il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, sta per cominciare (dal 27 luglio al 4 agosto).

Sarà un’edizione unica, che festeggerà in grande stile i 70 anni del Rock’n’Roll, celebrando gli anni d’oro americani con grandi concerti, balli scatenati e tantissimo divertimento. E, come ogni edizione che si rispetti, venerdì 2 agosto, al Teatro La Fenice andrà in scena l’imperdibile spettacolo di BURLESQUE, Vaudeville, Dance and Cabaret, dalle ore 23.00 all’una di notte, con Majella & Oliver, Didi Derriere, Yazz, Bonnie Fox, Russel Bruner e Racy Ros.

Info utili

Come arrivare a Senigallia

In auto

Al centro della costa adriatica, Senigallia è collegata ai maggiori centri italiani dall’autostrada A14 con un’uscita al casello “Senigallia”.

In treno

Senigallia è servita dalla linea che collega Ancona con Roma e dalla linea adriatica Milano-Lecce.

Biglietti Summer Jamboree #24

Biglietti acauistabili su Ciaotickets.

Villa Ada Festival 2024

Simbolo dell’estate romana, torna il Villa Ada Festival, con oltre 30 appuntamenti, due palchi e una zona free sempre aperta a partire dalle ore 18.00.

Il 27 luglio, il fascino del mondo Disney incontrerà l’atmosfera suggestiva del laghetto di Villa Ada per una notte di balli sotto le stelle. Una rock band sarà pronta a farvi cantare, piangere e urlare sulle note dei classici Disney preferiti, in un evento che promette emozioni intense e ricordi senza tempo.

Il 28 luglio, preparatevi a immergervi nel groove denso e magmatico di Bombino, la stella del desert blues. La sua musica, profonda e avvolgente, trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso le sonorità del Sahara.

Il 29 luglio, il palco di Villa Ada accoglierà una delle musiciste afro-peruviane più influenti della scena musicale, Eva Ayllón. La sua voce potente e il suo carisma magnetico promettono una serata di musica travolgente e coinvolgente.

Il 30 luglio, sarà la volta di Sabina Guzzanti, che con i suoi monologhi taglienti e sarcastici dedicati a politica e attualità accenderà il palco con la sua arguzia e il suo spirito critico.

Gli appuntamenti di agosto si preannunciano altrettanto imperdibili. Il 4 agosto, il leggendario gruppo cileno Inti-Illimani, insieme al cantautore italiano Giulio Wilson, daranno vita a una festa latina irresistibile con il loro Agua Tour Mondiale.

Il 6 agosto, i Fat Freddy’s Drop porteranno a Villa Ada una combinazione psichedelica di dub, reggae, soul, jazz, rhythm and blues che promette di far ballare tutti fino a tarda notte. L‘8 agosto, l’energia contagiosa dei Selton, una band brasiliana che ha trovato casa a Milano, presenterà il loro nuovo album “Gringo Vol. 1”, promettendo una serata di ritmi freschi e coinvolgenti.

Info utili

Come arrivare a Villa Ada

In auto

In auto, Villa Ada si raggiunge uscendo al Casello autostradale di Roma Nord in 21 minuti, al Casello autostradale di Roma Sud in una quarantina di minuti e al Casello autostradale di Roma Est in 24 minuti.

In metropolitana e in autobus

Con la metropolitana prendere la B1 (Linea Blu) con fermata Sant’Agnese Annibaliano e 20 minuti a piedi.

Con gli autobus, servirsi delle linee 310 – 92 – 135 – 168 – 63 – 69 – 83 – NMB1 (Linea notturna) e 15 minuti a piedi.

Biglietti Villa Ada Festival 2024

I tickets si possono acquistare online su Dice.fm oppure presso la cassa della biglietteria il giorno dei concerti.

Spring Attitude Festival

Giunto alla sua XIII edizione, lo Spring Attitude Festival torna il 13 e 14 settembre 2024 per il terzo anno consecutivo negli Studios di Cinecittà, il cuore pulsante e artistico di Roma. Questo festival è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, offrendo una proposta sempre più trasversale ed eterogenea che spazia tra musica elettronica, alternative rock, sperimentazioni sonore e cantautorato.

La line up di quest’anno vanta artisti di calibro internazionale, costruita su contrasti apparenti e assonanze inedite, garantendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente. Due grandi palchi ospiteranno un flusso continuo di esibizioni, che dal primo pomeriggio fino a notte fonda, trasformeranno gli Studios di Cinecittà in un luogo magico dove ogni nota e ogni performance contribuiranno a creare un’atmosfera indimenticabile.

La XIII edizione dello Spring Attitude Festival promette di essere un’esplosione di creatività e innovazione, una celebrazione della musica in tutte le sue forme che conquisterà il pubblico con la sua energia e la sua varietà sonora.

Info utili

Come arrivare agli Studios di Cinecittà

In metro

Con la Metro A.

In treno

Con la linea treno FC1.

In autobus

Servendosi delle linee 451 – 520 – 548- 590 – 213- N500 – 559 – 657.

Biglietti

Biglietti acquistabili online presso il canale di vendita ufficiale Dice.fm.