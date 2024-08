I festival musicali da non perdere in Calabria questa estate

Quali sono i migliori festival musicali organizzati in Calabria? Ecco l'elenco degli eventi e dei concerti da non perdere quest'estate

Fonte: iStock Veduta panoramica di Tropea

L’estate in Calabria è una sinfonia di emozioni che risuona tra il mare cristallino e le maestose montagne dell’Aspromonte. Quando le giornate si allungano e il sole infuoca i paesaggi mozzafiato, questa affascinante regione si trasforma in un palcoscenico vivente per alcuni dei festival musicali più entusiasmanti del Sud Italia.

Ecco, allora, una selezione dei migliori festival del 2024 dove ogni concerto diventa un viaggio sensoriale tra cultura, natura e arte.

Somewhere Festival

L’agosto calabrese si accende di suoni e suggestioni con la seconda edizione del Somewhere Festival, un evento itinerante che dall’11 al 13 agosto animerà le affascinanti località di Pizzo Calabro, Tropea e Parghelia.

Il festival inizia l’11 agosto sulla terrazza del maestoso Castello Murat di Pizzo, con le esibizioni di YOMBE e CELLULOID JAM, due band emergenti che stanno rivoluzionando il panorama musicale italiano con il loro mix innovativo di pop ed elettronica. Il sound designer calabrese Antonio Castellano, con il progetto EEGO, e il dj-set di FABIO NIRTA completeranno una serata all’insegna della sperimentazione sonora.

Il 12 agosto, la magia continua in una location esclusiva, ancora avvolta nel mistero, pronta a stupire con una lineup di artisti che verranno presto svelati. L’appuntamento promette di essere un’esperienza indimenticabile, immersa in scenari sorprendenti.

La conclusione del festival, il 13 agosto, avverrà sulla spiaggia di Parghelia, dove la club culture italiana prenderà vita con le performance di LINO PUGLIESE, CHRISTIAN RUSSO, NICODEMO, CAOS MODULATION e RAFFAELE CHINAGLIA. Gli artisti porteranno sulla spiaggia le vibrazioni della musica house ed elettronica, creando un’atmosfera vibrante sotto le stelle.

Somewhere Festival, organizzato dall’Associazione Saturnalia, è molto più di un semplice evento musicale. Nato a Milano nel 2015 da un gruppo di giovani calabresi appassionati di cultura e turismo, il progetto mira a riscoprire e valorizzare luoghi meno conosciuti della Calabria grazie a concerti, eventi culturali e percorsi artistici.

Info utili

Come arrivare

In auto

Pizzo, Tropea e Parghelia sono comodamente raggiungibili seguendo la nuova A2 Autostrada del Mediterraneo (la ex A3 Salerno – Reggio Calabria).

In treno

Pizzo dispone di una stazione ferroviaria ben collegata con treni diretti da Milano, Roma e Napoli.

Per arrivare a Tropea è attivo il collegamento di Trenitalia Tropea Express.

Per Parghelia occorre scendere alle vicine stazioni di Tropea e Vibo Valentia e servirsi del servizio di autobus.

Biglietti Somewhere Festival

Biglietti disponibili su Eventbrite.

Color Fest

Il 14, 15 e 16 agosto presso la storica location dell’Agriturismo Costantino di Maida (Catanzaro) va in scena il Color Fest, tre giorni di musica live, artisti di respiro internazionale in esclusiva per il Sud Italia, diversi palchi, dj set ed eventi collaterali: in dieci anni ha registrato oltre 60mila presenze, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi del meridione.

L’atmosfera vibrante e la partecipazione di un pubblico appassionato rendono ogni edizione del festival un’esperienza unica e indimenticabile.

14 agosto: Fulminacci, Micah P. Hinson, I Hate My Village, Bassolino, Coco Puma, Avec Moi

15 agosto: Cosmo, Clap! Clap!, Populous, Il mago del gelato, Toy Tonics, Deena Abdelwhaed, Ko Shin Moon, Fabio Nirta, Vincenzo Nac, Daniele Giustra, Amalafede

16 agosto: Editors, Elephant Brain, Any Other, Leatherette, Trust The Mask, The Cosmic Gospel, FABIO NIRTA dj set

Info utili

Come arrivare a Maida

In auto

Percorrendo l’A2 autostrada del Mediterraneo con uscita Catanzaro-Lamezia Terme (10,90 chilometri dal centro) oppure con uscita Pizzo (16,19 chilometri dal centro).

In treno

Scendere alla stazione di Lamezia Terme e prendere un taxi oppure prenotare la navetta per raggiungere l’Agriturismo Costantino presso Località Donnantonio.

Biglietti Somewhere Festival

Biglietti disponibili su DICE.

Armonie d’Arte Festival

Per il mese di agosto e settembre ecco poi l’Armonie d’Arte Festival, festival artistico internazionale che promette di essere molto più di un semplice evento musicale: un vero e proprio progetto di sviluppo armonico sostenibile che punta a trasformarsi in un epicentro di cointeressenze mediterranee. Luoghi straordinari della storia e della natura diventano i driver e i marcatori identitari di un territorio ricco di transiti, approdi e permanenze lungo le rotte del mare nostrum.

Il Festival è una manifestazione catalizzatrice che abbraccia le radici del passato e lo scenario globale contemporaneo, capace di attirare interessi e attenzione, espandendo al contempo valori e significati. È concepito come una grande operazione di marketing territoriale, destinata a valorizzare il turismo regionale e a far emergere una Calabria che vale il viaggio.

La musica, il teatro, la danza, la storia, il mito, la natura, l’innovazione e la creatività contemporanea si intersecano in un unico evento, celebrando la cultura dell’armonia come valore etico ed estetico, individuale e collettivo. Ogni performance, ogni installazione e ogni intervento sono pensati per raccontare una Calabria che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici per un’esperienza immersiva e indimenticabile.

Info utili

Come arrivare a Soverato

In auto

Percorrendo l’A2 autostrada del Mediterraneo con uscita Lamezia Terme, proseguire in direzione Catanzaro e poi per Soverato.

In treno

Soverato dispone di stazione ferroviaria dove transitano treni regionali e Inter City di Trenitalia.

Biglietti Somewhere Festival

Biglietti disponibili online sul circuito LIVE Ticket, e presso le biglietterie del Festival: Parco Archeologico nazionale di Scolacium, Roccelletta di Borgia (CZ) da martedì a domenica, e Quelli del Toto, Corso Umberto I, Soverato, da lunedì a sabato.