F1, gli appassionati possono dormire sul noto circuito di Silverstone

Fonte: Ph ZRyzner - iStock Il noto Circuito di Silverstone

Il Campionato 2024 di F1 prosegue con il Gran Premio di Gran Bretagna, ultima gara del triple header europeo sul celeberrimo circuito di Silverstone, sede storica (salvo brevi interruzioni) del GP in Gran Bretagna (qui, il 13 maggio 1950, si svolse la prima gara del Campionato mondiale di Formula 1): domenica 7 luglio la gara dalle ore 16.

E per gli appassionati c’è anche la possibilità di alloggiare direttamente sulla pista affittando una villa. Scopriamo di più.

F1: vivere da vicino l’ebbrezza del circuito di Silverstone

Che sia per un viaggio di affari, di piacere, in famiglia o con gli amici, tutti i fan della F1 possono provare l’ebbrezza di soggiornare a bordo pista e immergersi nell’adrenalinico mondo di Silverstone come mai prima d’ora, rimanendo nella propria residenza privata grazie alle 60 residenze da una a quattro camere che sanno offrire una vera “esperienza di casa” anche lontano da casa, per una notte o per molte.

Camere da letto spaziose e confortevoli con bagno privato, angolo cottura a pianta aperta, un piacevole spazio abitativo ideato per intrattenere o rilassarsi davanti alla TV da 55 pollici, nonché terrazze esterne con viste imbattibili (alcune a pochi metri dalla pista) e parcheggio privato: tutto a Silverstone è pensato per regalare un’esperienza esclusiva, unica e che non si dimentica in un ambiente a dir poco leggendario.

Tutte le proposte a due passi dal circuito del GP inglese

Concedersi una vacanza a due passi dal famoso circuito di Silverstone significa non soltanto vivere appieno la propria passione per la Formula Uno e il GP, ma anche ritrovarsi immersi in una location che mira a proporre il meglio in tutti gli ambiti.

Ad esempio, oltre al già citato comfort degli spazi abitativi, si unisce la gastronomia d’eccellenza con cibi e bevande gustosi serviti dall’alba al tramonto (dalle ore 7.00 alle ore 21.00): la clubhouse, infatti, è aperta a colazione, a pranzo e a cena con menu che sanno andare incontro a tutti i gusti e le preferenze, ricchi dei migliori ingredienti britannici con uno sguardo ai sapori internazionali, sapientemente dosati dallo chef Adam Bateman.

Inoltre, è possibile ordinare piatti e bevande per assaporarli comodamente nel proprio soggiorno oppure all’aperto sulla terrazza godendosi la bellezza del panorama e il maxi-bar del residence affittato si può rifornire con gustosi snack e deliziose bevande per il massimo del relax durante l’intera permanenza.

Ma siamo appena all’inizio.

Presso Escapade Silverstone gli ospiti che amano dedicarsi al fitness hanno l’occasione di rimanere in allenamento o di iniziare un nuovo sport grazie all’accesso alla palestra aperta 24 ore su 24 affacciata sulla pista, progettata pensando ai piloti da corsa. E, dopo aver sudato, non c’è niente di meglio che rinfrescarsi nella piscina di 15 metri, nella sauna o in una delle suite benessere per un meritato trattamento post-allenamento.

Ancora, ecco l’opportunità di immergersi nelle corse a livello mondiale con una selezione di noleggio di piste esclusive ed esperienze di guida dalle prestazioni elevate per seguire le orme delle leggende delle corse, da James Hunt a Lewis Hamilton.

Infine, come non menzionare la vasta campagna del Northamptonshire tutt’intorno, con panorami inediti da esplorare e scorci rurali da scoprire?