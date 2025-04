Non è mai troppo tardi per prenotare un viaggetto: ecco tante idee low cost (ma con effetto "wow") per il super ponte del 25 aprile-1° maggio

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Dove andare ponte 25 aprile-1 maggio zara

No, non è troppo tardi per prenotare una fuga per il ponte 25 aprile-1° maggio ma certamente è importante iniziare a stabilire un budget e qualche idea per poter prenotare aerei, treni o anche solo una struttura in cui dormire. Cerchi idee di mete low cost da sogno per il ponte 25 aprile-1° maggio? Abbiamo selezionato diverse opzioni, alcune che richiedono la prenotazione di un volo e altre raggiungibili in auto o in treno. Vediamo insieme le migliori opportunità.

On the road in Andalusia

Con un po’ di flessibilità sugli orari di partenza si trovano ancora voli economici per Malaga, punto di partenza alternativo a Siviglia per un giro ad anello dell’Andalusia. Questa regione della Spagna meridionale mostra già un clima caldo e piacevole e ti darà modo di organizzare un bellissimo itinerario tra città storiche, tapas a poco prezzo e bellissimi paesaggi.

Tra le tappe da non perdere? Siviglia che accoglie con la sua Giralda e le stradine profumate di aranci, Cordoba incanta con la sua Mezquita e i vicoli del quartiere ebraico. Non può mancare una sosta a Granada, dove la magica Alhambra racconta secoli di storia. Affittare un’auto per 4-5 giorni può essere davvero conveniente, soprattutto se viaggi in compagnia e dividi le spese. E la spesa del cibo? Economica come poche altre zone d’Europa. Bastano poche decine d’euro per una cena tipica.

Fonte: iStock

Rzeszów in Polonia

Non conosci Rzeszów? Meglio così: è una gemma nascosta! Questa città della Polonia, poco frequentata dal turismo di massa rispetto a Varsavia o Cracovia, è perfetta per un ponte fuori dal comune. I voli sono tra i più economici compresi di date che coincidono con i giorni di festa o per chi vuole godersi il ponte nella sua interezza.

Il centro storico è unico, dal forte sapore vintage e ha un castello da visitare ma il vero fascino è anche nei prezzi davvero accessibili per cibo, musei e attività. Motivo in più per sceglierla? L’accoglienza locale. È una tappa interessante per gli appassionati di storia, qui è custodito uno dei musei più interessanti sulla Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un viaggio nella storia dell’architettura a Colonia

Colonia è una città perfetta per chi ama l’architettura e le città europee dal fascino contrastante. Dalla grandiosità gotica del Duomo, simbolo indiscusso della città, ai quartieri moderni come il Rheinauhafen con i suoi edifici futuristici a forma di gru, Colonia è una continua scoperta.

In primavera, la città si riempie di eventi, concerti e festival gratuiti: puoi trovare voli economici da molti aeroporti italiani, oppure considerare il treno se parti dal nord. Vuoi risparmiare? Puoi optare per street food, birrerie, ostelli di design e non perdere un assaggio della Kölsch, la birra tipica della città.

Fonte: iStock

Da Brindisi alla scoperta di Lecce

La Puglia sempre una buona idea, ma il Salento in primavera è pura poesia. Se trovi un volo low-cost per Brindisi, in meno di mezz’ora puoi raggiungere Lecce, la “Firenze del Sud”, e immergerti nel suo barocco dorato. Nonostante i rincari tipici dei ponti, questa cittadina è ancora raggiungibile con voli dai costi accessibili e da qui, anche solo con un treno, si raggiunge Lecce comodamente.

Passeggiare tra i palazzi, scoprire le piccole botteghe artigiane, fermarsi a mangiare un pasticciotto o una puccia: Lecce è perfetta per chi cerca cultura, gastronomia e relax, tutto a prezzi abbordabili. E per chi ha qualche giorno in più o un’auto a noleggio ci si può spingere a visitare Gallipoli e Otranto che, fuori stagione, sono davvero meravigliose.

Lussemburgo per una toccata e fuga

No, non è solo una meta business. Lussemburgo è una meta top per una fuga breve che coincide con un weekend lungo di un ponte come questo. Con un centro storico piccolo e ordinato ma soprattutto pieno di verde offre voli economici e ha come plus trasporti pubblici gratuiti internamente.

Ti basterà un giorno per scoprire il centro storico dichiarato Patrimonio UNESCO e caratterizzato da ponti e “casematte” sotterranee. Il giorno dopo potrai spostarti nei villaggi del Mullerthal, con sentieri nel verde e cascate incastonate tra rocce.

Fonte: iStock

Zara, il gioiello croato

Per chi cerca un assaggio di mare prematuro la Croazia è un’ottima idea: si trovano ancora diversi collegamenti low cost in volo dall’Italia per Zara.

La città è diventata famosa per due opere artistiche uniche: l’organo marino che suona con il movimento delle onde e il saluto al sole, un’installazione luminosa che omaggia i tramonti già assolutamente suggestivi. Il centro storico di origine romana fa piombare indietro nel tempo e che dire della cucina? I piatti tipici sono una prelibatezza.

Tra borghi e sapori in Val d’Orcia

Se non ami volare o i prezzi dalla tua città non sono poi così convenienti puoi ripiegare su splendide località italiane. La Val d’Orcia, in Toscana, in primavera è un vero paradiso.

Borghi incantevoli come San Quirico d’Orcia, Montalcino e Bagno Vignoni sono veri e propri gioielli da scoprire ma se vuoi risparmiare ti suggeriamo di soggiornare in un agriturismo o un cascinale in borghi meno conosciuti. Qui è d’obbligo avere la propria auto o una moto per poter esplorare le bellezze del territorio… e non dimenticare di prenotare online una degustazione di vino: tramite web si trovano ottime promozioni.

Iseo e le bollicine della Franciacorta

Sapevi che in Italia c’è una zona in cui si producono bollicine che poco hanno da invidiare a quelle francesi? Si tratta della Franciacorta, una regione vinicola che si trova in prossimità del lago d’Iseo.

Molto meno affollato e battuto di quello di Como e di quello di Garda, ha dei borghi caratteristici da non perdere. Una curiosità? Proprio nel centro del lago d’Iseo sorge Monte Isola, una delle isole lacustri più grandi d’Europa ed è completamente pedonale.

Turismo lento nelle Langhe

Se ami camminare, mangiare bene e rilassarti senza orari, le Langhe sono la meta perfetta per te. In primavera, questa zona tra Cuneo e Asti si trasforma in un mare verde di vigneti ordinati, borghi romantici e cascine dove il tempo sembra essersi fermato.

Oltre a mettere in agenda borghi come Barolo, La Morra e Neive si potranno scoprire tante altre meraviglie meno battute ma altamente rilevanti per il patrimonio vinicolo. Un esempio? La splendida torre di Barbaresco su cui si può salire godendosi un buon calice di vino con una delle viste più wow del Piemonte.