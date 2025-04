Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Una donna fotografa il panorama di Gjirokastër

Il ponte più lungo di questa primavera è alle porte (25 aprile-1 maggio 2025) e con lui arriva quella meravigliosa voglia di staccare la spina, respirare aria nuova e godersi qualche giorno lontano dalla routine lavorativa e quotidiana. Ma la solita domanda incombe: dove andare?

Se l’idea di lunghe code in autostrada, treni affollati e mete già invase da turisti vi fa già venir voglia di restare sul divano, è il momento giusto per cambiare rotta e scoprire destinazioni insolite e decisamente poco mainstream, in Italia e all’estero. Perché dunque non regalarsi un’esperienza diversa, originale, fuori dagli itinerari battuti? Niente Parigi, Amsterdam o Firenze: questa volta si parte alla scoperta di luoghi sconosciuti, ma affascinanti, dove il tempo scorre più lento, i panorami sorprendono a ogni curva e l’autenticità è la vera protagonista.

Abbiamo selezionato per voi 7 perle nascoste in Europa, tra borghi italiani da favola e cittadine europee poco conosciute ma ricche di charme, cultura e sorprese. Sono posti in cui non ci si sente turisti, ma esploratori, dove ogni vicolo racconta una storia, ogni paesaggio lascia senza fiato e ogni piatto tipico conquista al primo assaggio.

Pronti a mettere in valigia la curiosità, una macchina fotografica e tanta voglia di meravigliarsi?

1. Civita di Bagnoregio – Lazio, Italia

La chiamano “la città che muore”, ma in realtà Civita di Bagnoregio è più viva che mai. Questo minuscolo borgo arroccato su uno sperone di tufo nella Tuscia viterbese è raggiungibile solo a piedi attraverso un ponte sospeso: il che lo rende già di per sé un’esperienza. Le sue stradine di pietra, le case medievali e il silenzio che avvolge tutto creano un’atmosfera quasi irreale.

Fonte: iStock

Perfetta per chi ha bisogno di staccare davvero e immergersi in un’altra epoca. E per i più golosi? Non mancano ristorantini con vista dove assaggiare fettuccine al sugo di cinghiale e vino rosso locale.

2. Gand – Belgio

A metà strada tra Bruges e Bruxelles, Gand è la sorella cool e meno turistica delle due. Con i suoi canali, palazzi medievali e una vivace scena artistica e culturale, questa città fiamminga è un gioiello tutto da scoprire.

Fonte: iStock

Qui si può salire sul Belfort per godere di un panorama spettacolare, visitare il Castello dei Conti o perdersi tra le gallerie indipendenti e le librerie vintage. La sera, i localini lungo il fiume si riempiono di giovani e luci soffuse: romanticismo assicurato, senza l’effetto cartolina a cui siamo abituati.

3. Camprodón – Catalogna, Spagna

Nel cuore dei Pirenei catalani, Camprodón è un villaggio da fiaba: casette in pietra, ponti medievali e montagne tutto intorno. Non è solo un rifugio naturalistico: è anche un luogo perfetto per chi ama camminare, respirare aria pulita e scoprire l’anima autentica della Spagna rurale.

Passeggiate nei boschi, escursioni lungo i fiumi, cioccolato artigianale e pace. Un paradiso per rallentare e guardare le nuvole passare senza fretta.

4. Cividale del Friuli – Friuli Venezia Giulia, Italia

Poco conosciuta ma di una bellezza rara, Cividale del Friuli è un piccolo tesoro vicino al confine con la Slovenia. Fondata da Giulio Cesare, è ricca di storia longobarda (e non a caso patrimonio Unesco), arte e misteri.

Non perdetevi il Ponte del Diavolo sospeso sul fiume Natisone, i suggestivi ipogei celtici e una passeggiata nel centro storico pieno di botteghe, trattorie e profumo di frico (piatto tipico a base di formaggio). Un mix di culture che si respira ad ogni angolo.

5. Dinan – Bretagna, Francia

Nel cuore della Bretagna, Dinan sembra uscita da un libro di illustrazioni medievali. Le sue case a graticcio, le mura fortificate, il porto fluviale e le stradine acciottolate la rendono una delle città più affascinanti del nord della Francia – eppure poco battuta dal turismo di massa.

Fonte: iStock

È il luogo ideale per chi vuole scoprire un’altra Francia, fatta di crêpe croccanti, sidro di mele e storie di cavalieri. Da non perdere la Rue du Jerzual, una salita scenografica che porta dal porto al centro cittadino, piena di botteghe artigiane e scorci da fotografare.

6. Gjirokastër – Albania

Se cercate una meta davvero fuori dal comune, Gjirokastër è una perla balcanica da inserire subito nella wishlist. Patrimonio Unesco, questa cittadina del sud Albania è nota come la “città di pietra”, grazie alle sue case ottomane con tetti in ardesia e strade lastricate.

La vista dal castello che domina la valle è spettacolare, ma il bello è anche nei piccoli dettagli: gli artigiani che scolpiscono il legno, le taverne dove si mangia byrek e agnello al forno, le terrazze con vista sull’infinito. Un viaggio nel tempo e in una cultura ancora poco conosciuta.

7. Castelsardo – Sardegna, Italia

Chi l’ha detto che per scoprire la Sardegna bisogna aspettare agosto? Castelsardo, nella regione dell’Anglona, è perfetta da esplorare in primavera, quando il clima è mite e il turismo ancora discreto.

Fonte: iStock

Questo borgo medioevale affacciato sul Golfo dell’Asinara regala scorci mozzafiato, un castello imponente e un centro storico che profuma di mare e di mirto. Le strade strette si inerpicano verso la cima del paese, tra botteghe di cestai, terrazze panoramiche e vecchie mura che raccontano storie di pirati e pescatori. Una Sardegna autentica e poetica, lontana dagli stereotipi.