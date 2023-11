Le location di “Napoleon”, dove Ridley Scott ha girato veramente il film

Il film di Ridley Scott celebra le gesta di uno dei personaggi più discussi al mondo, uno di quelli in grado di cambiare il corso della storia, in meglio o peggio a seconda del punto di vista. E il ruolo dell’Imperatore Napoleone, interpretato da un magistrale Joaquin Phoenix , premio Oscar per la sua interpretazione in “Joker”.

Dov'è stato girato "Napoleon"

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, il film "Napoleon" non è stato girato in Francia. Per girare le scene di Parigi, infatti, si è preferita un'altra location: l'Inghilterra. Per la cattedrale di Notre-Dame è stata scelta quella della cittadina di Lincoln, St. Mary's Cathedral, la cui torre centrale è una delle più alte d'Europa.

Fonte: IPA

Si tratta del perfetto prototipo di architettura gotica inglese, costruita nel Medioevo, su ordine dello stesso Guglielmo il Conquistatore.

Molte le dimore storiche che sono servite come set del film, sparse un po' in tutte le contee. Nel Buckinghamshire è stata adoperata la Stowe House, una dimora del '600 ampliata nel corso dei secoli. Qui vi dimorò Luigi Filippo Alberto d'Orléans durante i suoi ultimi anni di vita dopo l'esilio.

Sempre nella stessa contea si trova un altro dei set del film: West Wycombe Park, una casa di campagna costruita a metà del '700, concepita come luogo di piacere per il libertino Sir Francis Dashwood.

Nell'Oxfordshire è stato scelto Blenheim Palace, una monumentale residenza di campagna inglese edificata nel XVIII secolo in stile barocco. All'origine era un regalo destinato a John Churchill, duca di Marlborough, da parte della nazione come ricompensa per le sue vittorie militari contro la Francia nel corso della guerra di successione spagnola. Il palazzo divenne presto il centro di intrighi politici. Il Palazzo rimase la residenza dei Churchill per tre secoli. Oggi è iscritto nella lista dei Patrimoni mondiali dell'umanità dell'Unesco.

Fonte: 123rf

Nel West Sussex come location è stata scelta Petworth House che la moglie di re Enrico I d'Inghilterra donò al fratellastro, il Conte di Northumberland. Il nuovo proprietario fece subito rifare il grande giardino in stile elisabettiano.

Vi soggiornò anche il pittore romantico William Turner, il quale dipinse un quadro che aveva come soggetto proprio Petworth House. Ancora oggi, nella collezione d'arte della residenza sono comprese numerose opere di Turner oltre che opere di van Dyck e di Tiziano.

Nel Northamptonshire si trova un'altra dimora storica usata per le riprese di "Napoleon", Boughton House, fatta costruire dal Duce di Montagu alla fine del 1600. La mansion è famosa per i suoi interni riccamente decorati, il mobilio e le tappezzerie ed è stata usata altre volte per riprese cinematografiche.