Un vortice che ruota su se stesso: è questo l’eco-hotel più bello del mondo

È bellissimo, autosufficiente e sostenibile, è il nuovo hotel che sorgerà in Qatar. Un edificio assolutamente rivoluzionario, non solo perché galleggia sull’acqua del mare, ma soprattutto perché è capace di generare autonomamente elettricità ruotando su se stesso.

L‘Eco Floating Hotel, questo il suo nome, è stato progettato dall’architetto turco Hayri Atak e sarà costruito sul mare del Qatar. Si tratta di un hotel a 5 stelle con una superficie di oltre 30000 metri quadri e un totale di 152 camere. Si tratta di un progetto assolutamente innovativo: l’hotel, infatti, ruotando intorno alla sua stessa posizione, e seguendo la corrente dell’acqua, sarà in grado di generare energia elettrica.

Le prime foto del progetto incantano: l’Eco Floating Hotel ha una forma circolare che si ispira concettualmente al mare. Lo stesso che lo ospita e che viene rispettato grazie alla caratteristica rotazione che rende la struttura autosufficiente. Il progetto, cominciato nel marzo del 2020, ha visto il suo termine, almeno su carta, dopo sei mesi. Per poter alloggiare in una delle camere, invece, occorrerà attendere il 2025.

L’hotel della penisola araba avrà tre ingressi, un accesso via terra tramite il molo che lo circonda, e gli altri due via mare, attraverso le imbarcazioni.

Non mancheranno piscine all’aperto, sauna, spa e palestra, nonché un hall di 700 mq al centro della struttura, dalla quale sarà possibile ammirare il panorama circostante grazie alle superfici realizzate in vetro trasparente.

Oltre a garantire agli ospiti un’esperienza unica nel suo genere, e un panorama diverso ogni giorno in base alla rotazione, l’Eco Floating Hotel si prenderà cura dell’ambiente. Tutte le 152 stanze dell’hotel, infatti, sono a zero emissioni. Il vortice centrale, inoltre, ha specifica funzione di raccogliere l’acqua piovana che verrà riutilizzata per la cura e l’irrigazione degli spazi verdi e per riempire le vasche della piscina e della Spa.

E, ancora, l’hotel avrà un sistema di depurazione e filtraggio dell’acqua del mare, potrà utilizzare la stessa per fertilizzare le aree verdi. Insomma, l’Eco Floating Hotel è la favola sostenibile che tutti meritiamo di vivere. Non ci resta che far partire il countdown per la sua apertura.