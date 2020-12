Sta per salpare la prima nave da crociera nel Qatar

editato in: da

Altro che Mediterraneo, fiordi norvegesi o isole dei Caraibi. La crociera definitiva è quella che partirà a breve nel Qatar. Avete capito bene. Anche qui sta per salpare la primissima serie di crociere di spedizione, la “Whale Sharks of Qatar” che darà la possibilità agli ospiti l’opportunità unica di osservare il più importante raggruppamento di squali balena, il pesce più grande del mondo.

Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma il Qatar offre uno scenario unico per le crociere esplorative, combinando natura incontaminata, destinazioni esotiche e lusso.

Le navi da crociera Discover Qatar faranno rotta verso la zona marina di Al Shaheen, nel Golfo Arabico, a 80 chilometri al largo della costa settentrionale del Qatar. Si tratta di un ecosistema diversificato di immensa bellezza naturale dove osservare l’aggregazione degli squali balena.

Oltre all’eccezionale avventura legata all’esplorazione unica nel suo genere, si potrà anche fare snorkeling nelle barriere coralline, osservare le mangrovie attraverso il canale Khor Al Adiad, grazie all’aiuto di guide esperte che aiuteranno i passeggeri della spedizione a identificare la fauna locale, offrendo loro una prospettiva culturale sui siti esplorati garantendo un’esperienza memorabile.

Le crociere di Discover Qatar durano nove giorni e otto notti, a bordo di una nave da spedizione di lusso. La nave è “Le Champlain” della compagnia di navigazione francese Ponant specializzata in spedizioni di lusso con cui è nata la collaborazione. Gli ospiti possono godere di servizi a cinque stelle, alloggiando in una delle 92 cabine o suite dotate di comfort di alto livello, tra cui un servizio di maggiordomo 24 ore su 24, due ristoranti, un centro wellness, una piscina a sfioro e una futuristica lounge subacquea multisensoriale, The Blue Eye, con ampie finestre panoramiche sotto la linea di galleggiamento. Chi vuole, poi, può estendere la crociera con un soggiorno di tre notti a Doha per esplorare il patrimonio culturale e le tradizioni della Capitale del Qatar.

Discover Qatar è una società che fa parte di Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera. L’Amministratore delegato del gruppo, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il Qatar è uno scenario unico per le crociere esplorative e sono entusiasta di lanciare il nostro primo prodotto in quest’area per mostrare al mondo la bellezza del mio Paese. La penisola del Qatar, con la sua abbondanza di paesaggi naturali aspri e incontaminati, circondata da acque cristalline e da un ecosistema unico, offre emozionanti avventure che permettono ai visitatori di entrare in contatto con la natura e di visitare aree del Qatar accessibili solo dal mare. Inoltre, i nostri ospiti a bordo avranno anche la straordinaria opportunità di osservare la più grande aggregazione del pesce più grande del mondo: gli squali balena”.

La stagione delle crociere inizierà nell’aprile del 2021 con partenze giornaliere. I prezzi partono da 4.300 euro circa, a persona.