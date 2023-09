easyJet guarda al futuro: le nuove proposte per l’estate 2024

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Le novità easyJet per la prossima estate

La stagione bella non è ancora finita, ma easyJet pensa già al futuro: la compagnia aerea low cost ha aperto le prenotazioni per l’estate 2024, annunciando tante splendide novità per chi viaggia dall’Italia. Ecco tutto quello che ci attende, per iniziare a sognare le prossime vacanze.

Tutte le novità easyJet

Settembre, mese di splendide giornate di sole e qualche brusco calo di temperatura: mentre in tutta Italia c’è chi si gode ancora un po’ di mare, molti stanno già pensando alla prossima estate. Ebbene sì, questo è il momento migliore per organizzare una vacanza all’insegna del divertimento e di spiagge meravigliose. Con easyJet, d’altra parte, la scelta è davvero enorme: il network tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente include centinaia di rotte, disponibili per chi parte dal nostro Paese. Si può dunque prenotare con largo anticipo, sfruttando qualche offerta imperdibile per godersi un viaggio incantevole.

La stagione estiva 2024 può sembrare ancora lontanissima, eppure le vendite sono già aperte: ci sono quasi 3 milioni di posti disponibili su oltre 16mila voli in partenza da e per l’Italia tra il 3 giugno e il 1° settembre 2024. Per chi ama giocare d’anticipo, per non rischiare di arrivare all’ultimo momento, questa è l’occasione perfetta. Sul sito ufficiale easyJet e sull’app per mobile, si possono trovare tantissime proposte da prenotare: non dovrete far altro che scegliere la vostra vacanza da sogno e iniziare ad organizzare i dettagli per la prossima partenza.

Le destinazioni più belle per l’estate 2024

Quali sono le mete migliori per la prossima stagione estiva? Con oltre 220 destinazioni, easyJet offre davvero una vastissima scelta in grado di soddisfare tutti i gusti. Chi ama la classica vacanza al mare, potrà approfittarne per scoprire le meraviglie del nostro Paese, scegliendo le più belle località del Sud Italia. Come la città di Brindisi, con il suo affascinante Castello Svevo costruito a ridosso del centro storico: è una delle perle più suggestive della Puglia, a poca distanza da spiagge mozzafiato come quella di Torre Guaceto.

Preferite andare all’estero? Allora non c’è mare più bello di quello della Grecia: potete optare per l’isola di Corfù, che ha davvero tutto ciò di cui avrete bisogno per una vacanza meravigliosa. Spiagge incantevoli, natura incontaminata e locali dove assaporare le specialità tipiche, ma anche dove fare tardi la sera per divertirsi in compagnia. Se invece viaggiate con i bambini, la scelta migliore è Spalato: città ricca di sorprese per grandi e piccini, è vicinissima alla favolosa riviera di Makarska, dove la sabbia è fine e le acque cristalline sono sempre molto calme.

L’anno prossimo volete rinunciare al mare e optare invece per qualche città d’arte? Il ventaglio di offerte è ricchissimo: si va dall’intramontabile fascino di Londra, con i suoi tantissimi monumenti da visitare, alla splendida Bordeaux, capitale di vini molto pregiati – l’ideale per un tour enogastronomico. Tra le altre destinazioni da non perdere, inoltre, c’è Aqaba. Meravigliosa città della Giordania affacciata sul Mar Rosso, è il punto di partenza perfetto per andare alla scoperta di Petra, uno dei più antichi e preziosi siti archeologici del mondo intero.