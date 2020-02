easyJet, le offerte da non perdere per viaggiare in Europa

editato in: da

L’inverno non è ancora finito, ma è già tempo di pensare alle vacanze. Anche perché non c’è niente di meglio di un break dalla routine quotidiana, soprattutto quando arrivano le offerte easyJet. Voi non dovete pensar altro che a fare la valigia e vivere una splendida avventura.

La compagnia aerea low cost ha infatti pensato ad una promozione davvero conveniente per tutti coloro che vogliono partire alla scoperta di qualche splendida città europea. Se prenotate ora, potrete usufruire di prezzi imbattibili per volare in alcune delle mete del network easyJet. Volete qualche esempio? Parigi vi aspetta: partendo da Milano Malpensa potete trovare offerte da appena 10,99 euro. È questa l’occasione perfetta per visitare una capitale dal fascino antico, dove ammirare bellezze uniche al mondo. E se la Torre Eiffel e il Louvre sono luoghi che avete già esplorato, non dovete far altro che andare alla ricerca di qualche luogo più insolito.

Parigi ne è ricca, basta sapere dove andare. Potete ad esempio scendere nei sotterranei della città, alla scoperta delle catacombe: si tratta di un ossario che contiene i resti di oltre 6 milioni di persone, ovvero la necropoli più grande del mondo. Il suo è un fascino un po’ macabro, ma ne rimarrete sicuramente colpiti. E non perdetevi una passeggiata lungo le bancarelle del mercato di Belleville, uno dei quartieri più popolari e multietnici della capitale. Suoni e colori, odori e sapori vi rimarranno impressi nella memoria per sempre.

E che dire di Amsterdam? Potrete trovare biglietti a partire da 16,99 euro, e volare alla ricerca di fantastiche avventure nel cuore della città che, per eccellenza, rappresenta tutto ciò che è proibito. Non preoccupatevi, potete dedicarvi a tantissime esperienze adatte per ogni esigenza. Dalla crociera lungo i canali, che vi permetterà di dare uno sguardo alla città da un punto di vista alternativo, ad una bella passeggiata in bicicletta, passando naturalmente per qualche appuntamento culturale. Una delle cose da non perdere è la casa di Anna Frank, oggi diventata un museo a memoria degli orrori dell’Olocausto.

Infine, un’altra scelta decisamente conveniente è Tolosa: anche per questa splendida destinazione si trovano biglietti a partire da 16,99 euro. La cittadina francese è ricca di bellezze tutte da ammirare, a partire dalla sua affascinante Piazza del Campidoglio, dove si affaccia il Municipio. Ricordatevi di fare un giro a bordo di un battello lungo le acque del Canal du Midi, un’imponente opera del ‘600, oggi inserita tra i patrimoni dell’UNESCO. Si tratta di un canale artificiale che permette di navigare ininterrottamente dal mar Mediterraneo all’oceano Atlantico.