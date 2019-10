5 cose da fare ad Amsterdam tra arte, natura e sapori tradizionali

editato in: da

Amsterdam: città libertina e licenziosa, ma anche importante polo culturale dall’inestimabile patrimonio artistico. La capitale dei Paesi Bassi, con i suoi mille volti, è una delle mete turistiche per eccellenza quando si parla d’Europa. Milioni di visitatori vi si riversano in ogni periodo dell’anno, alla scoperta delle meraviglie che questa splendida città racchiude tra i suoi confini. E il flusso di turisti sembra essere in continuo aumento.

Anche voi state progettando una vacanza ad Amsterdam? Abbiamo scelto per voi cinque esperienze imperdibili, che dovreste assolutamente aggiungere alla vostra lista delle cose da fare.

Visitare il Rijksmuseum

Se siete appassionati d’arte fiamminga, probabilmente avrete già visto tutte le meraviglie che il Rijksmuseum conserva gelosamente tra le sue mura. Se non lo avete ancora fatto, questa è la prima tappa che non potete proprio lasciarvi sfuggire. Il museo, che sorge nel cuore di Amsterdam, già dall’esterno regala una vista strepitosa: nonostante vari rimaneggiamenti, la facciata conserva ancora l’aspetto originale, mescolando elementi gotici e rinascimentali e rappresentando appieno la storia dell’arte olandese.

Al suo interno, il Rijksmuseum accoglie alcune delle opere più famose di artisti quali Rembrandt e Veermer, tra i maggiori esponenti del periodo d’oro olandese. Un’ala del museo ospita anche la biblioteca pubblica, dove è racchiusa la storia dell’arte del Paese.

Fare un tour dei canali

Naturalmente, quando si parla di Amsterdam non si può fare a meno di pensare ai canali che percorrono il suo suggestivo centro storico: si tratta di una rete di oltre 100 km, che circonda il cuore della città. Una delle esperienze più affascinanti è proprio un bel tour in barca, per ammirare da un punto di vista diverso i tantissimi edifici monumentali che sorgono sulle rive dei canali.

Vi consigliamo una gita lungo il Singel, il più antico canale di Amsterdam, che ospita il famoso Bloemenmarkt. Il mercato di fiori galleggiante è una grande attrattiva per i turisti, che accorrono in massa a visitare questo luogo ricco di colori e di profumi.

Passeggiare per piazza Dam

Simbolo della città, piazza Dam ne costituisce il cuore pulsante. È un luogo storico, costruito sulla prima diga dell’Amstel, e passeggiarvi oggi è come fare un tuffo indietro nel tempo. Vi si affacciano numerosi edifici, tra i più belli e pittoreschi di Amsterdam. Come ad esempio il Palazzo Reale, un tempo residenza di Luigi Bonaparte: un meraviglioso esempio di architettura barocca, da anni inserito tra i rijksmonumenten della città (ovvero i luoghi di maggior interesse storico e artistico).

Un’altra delle sorprese più belle in piazza Dam è la Chiesa Nuova, eretta nel ‘400 seguendo i canoni del gotico brabantino e luogo di tutte le incoronazioni della famiglia reale.

Mangiare la apple tart

Un vero viaggio ad Amsterdam non può dichiararsi completo se non si assaggiano alcune delle prelibatezze locali. In questo caso, vi consigliamo una dolcissima fetta di apple tart, la famosa torta di mele olandese. La sua ricetta originale risale al Medioevo, e conquista tutti grazie alla sua semplicità e alla sua bontà. Somiglia molto alla più celebre apple pie inglese, ma possiede qualche nota di sapore in più, che può essere il limone oppure la cannella.

Se servita bella calda, con della panna fresca accanto, è una leccornia da non lasciarsi sfuggire!

Rilassarsi a Vondelpark

Infine, dopo una lunga giornata trascorsa ad ammirare le bellezze di Amsterdam, non c’è niente di meglio che godersi un po’ di relax in mezzo al verde. Vondelpark è un favoloso parco all’inglese di circa 48 ettari, situato all’interno di quello che viene chiamato il quartiere dei musei. Potrete passeggiare tra i suoi bellissimi giardini, sedervi di fianco ad uno dei tanti laghetti che punteggiano il parco e lasciare che i più piccoli si divertano in corse sfrenate.

Qui è possibile inoltre imbattersi in qualche evento o manifestazione, mentre molti spettacoli hanno luogo presso il teatro all’aperto che sorge nel cuore del parco.