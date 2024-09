Sogni di dormire in una dimora storica? Ora puoi farlo

Fonte: Ph @Dietmar Rauscher - iStock Villa Valmarana ai Nani, Vicenza

L’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), impegnata da oltre 47 anni nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano, ha presentato una piattaforma innovativa, progettata per promuovere e facilitare la fruizione delle dimore storiche e dei territori in cui esse si trovano.

L’iniziativa, annunciata durante la conferenza stampa intitolata “Dimore Storiche: volano per il turismo diffuso. Servizi e strategie per il turismo diffuso“, svoltasi presso la Sala del Cenacolo della Camera dei deputati, mira a potenziare il turismo diffuso, evidenziando il ruolo centrale delle dimore storiche come custodi dell’identità locale e motori di crescita culturale e turistica.

All’evento hanno partecipato figure di spicco del panorama culturale e istituzionale italiano. Tra i relatori, Giacomo Di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Patrimonio Culturale del Senato, e Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Sono inoltre intervenuti Ivana Jelinic, amministratore delegato dell’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), e Anna Marras, CEO di EdiliziAcrobatica S.p.A., confermando l’importanza di una collaborazione tra pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio storico italiano.

L’obiettivo della nuova piattaforma

Grazie al contributo di EdiliziAcrobatica, è stata realizzata una piattaforma innovativa che mira a creare una rete culturale e turistica interattiva, connettendo proprietari, gestori e visitatori per promuovere e valorizzare le dimore storiche italiane. Accessibile tramite il sito Dimorestoricheitaliane.it, il portale funziona come una piattaforma di prenotazione: selezionando regione, dimora e date di visita o soggiorno, gli utenti possono contattare direttamente i gestori o proprietari per organizzare l’accesso a queste prestigiose residenze.

Le dimore storiche, spesso situate in affascinanti borghi, non solo custodiscono una parte significativa del patrimonio culturale italiano, ma rappresentano una risorsa strategica per il turismo. Offrono infatti l’opportunità di diversificare i flussi, spingendo i viaggiatori a esplorare itinerari meno conosciuti e a soggiornare in aree rurali, contribuendo al rilancio economico delle zone interne del Paese.

Le parole di soddisfazione di alcuni protagonisti

Anna Marras, Ceo di Acrobatica S.p.A, ha così commentato la nascita dell’innovativa piattaforma di prenotazione per soggiornare nelle dimore storiche italiane: “Siamo davvero felici di sostenere questa importante e rivoluzionaria iniziativa messa in campo da Adsi che permette di riunire in un unico portale domanda e offerta rispetto alla ricettività nelle dimore storiche italiane. Come gruppo, Acrobatica ha come mission prendersi cura del patrimonio immobiliare e monumentale di ogni paese in cui opera, a partire proprio dall’Italia, territorio ricco di storia e cultura che, anche grazie al nostro lavoro, tornano a splendere e attirare turisti da ogni parte del mondo”.

Ivana Jelinic s.d. Enit Spa ha sottolineato come “Le dimore storiche rappresentano da decenni un capitale residenziale che consente al turista un’esperienza di vacanza unica nella sua specificità identitaria. I nostri territori, infatti, anche quelli nelle aree interne, come i borghi italiani, sono il racconto dal vivo del nostro passato e le dimore storiche sono un veicolo di straordinaria promozione e tutela di questo patrimonio culturale“.

Giacomo di Thiene, presidente di Adsi ha spiegato: “La nostra missione è esaltare sempre di più il legame intrinseco tra le dimore storiche e i luoghi in cui sono situate, valorizzandone l’unicità e promuovendo un turismo consapevole che possa supportare lo sviluppo delle comunità locali. Con questa nuova piattaforma, vogliamo offrire uno strumento efficace e innovativo per mettere in rete i proprietari di dimore storiche e altri luoghi di interesse per creare un’esperienza che arricchisca i visitatori e il territorio stesso“.