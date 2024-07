Andar per ville e castelli del Friuli Venezia Giulia, l’evento da non perdere

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Ufficio Stampa AICS Veduta di Villa Gallici Deciani a Montegnacco

Il Friuli Venezia-Giulia è una delle regioni italiane maggiormente attive nella promozione del turismo lento e sostenibile, dal momento che gode di una posizione ideale che permette al territorio di offrire paesaggi variegati, dalle colline ricoperte dai vigneti alle spiagge lambite dal Mar Adriatico.

L’iniziativa “Andar per Ville & Castelli” promossa da AICS – Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale, avrà luogo nei weekend di luglio, agosto e settembre.

“Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura” propone percorsi lenti a piedi o in bicicletta per scoprire le bellezze del territorio. Saranno proposti 10 itinerari e sarà possibile visitare 8 dimore storiche, anche in notturna. Si parte il weekend del sabato 27 luglio (Villa Gallici Deciani) e domenica 28 luglio (Casaforte la Brunelde) per proseguire fino alla fine della bella stagione a settembre.

L’iniziativa di AICS in Friuli

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, l’evento sarà organizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità Collinare del Friuli, in collaborazione con Ecoturismo FVG e Alpe Adria Bike.

Durante i weekend tra la fine di luglio e settembre, gli partecipanti potranno esplorare case e dimore storiche della regione, accompagnati da guide naturalistiche e cicloturistiche. I percorsi, adatti a tutti, offriranno la possibilità di scoprire la biodiversità del territorio e ammirare i suggestivi paesaggi del Friuli.

Le dimore visitabili rappresentano alcune delle più belle della regione e saranno illustrate dai proprietari stessi, con aneddoti e curiosità. Al termine dei tour, sarà possibile degustare prodotti enogastronomici locali. Inoltre, è prevista una passeggiata notturna con visita a un’antica dimora illuminata a lume di candela, per vivere un’esperienza davvero romantica e unica.

“Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura” è stato pensato per valorizzare e far conoscere non esclusivamente le splendide dimore storiche del territorio, alcune chiuse al pubblico durante l’estate, ma anche le bellezze naturalistiche e storiche delle colline friulane. L’iniziativa mira infatti a promuovere il turismo lento, rispettoso dei luoghi e delle culture, con un impatto ambientale ridotto. I tour si svolgono a ritmo tranquillo e i percorsi sono semplici e circolari intorno ai castelli, per scoprire i paesaggi, le colline, le acque e la natura dell’incantevole regione.

Gli itinerari proposti

Gli itinerari proposti da questa iniziativa alla scoperta del territorio friulano sono per la maggior parte nella provincia di Udine su 14 comuni: si inizia il 27 luglio con una passeggiata a piedi che parte da Villa Gallici Deciani nel comune di Montegnacco. Il 28 luglio, invece, ci saranno tour in bicicletta con partenza dalla Casaforte la Brunelde a Fagagna. Seguiranno visite alla Villa del Torso Paulone (Brazzacco, 3 agosto), al Castello di Prampero (Magnano in Riviera, 4 agosto), al Castello di Susans (Majano, 24 agosto), alla Casaforte il Bergum (Remanzacco, 25 agosto, tour in bicicletta), al Castello d’Arcano (Rive d’Arcano, 31 agosto), alla Casaforte La Brunelde (Fagagna, venerdì 6 settembre, tour notturno), alla Casaforte Il Bergum (Remanzacco, 14 settembre) e infine al Castello Savorgnan di Brazzà (Moruzzo, 15 settembre).

Nel corso di questi tour guidati, i partecipanti potranno ammirare gli antichi borghi del territorio, ma anche storici ospedali, chiesette, torri, castelli e la natura incontaminata delle colline friulane.

I tour hanno una durata complessiva di circa quattro ore, così suddivise: la visita alla dimora storica dura un’ora, mentre il trekking o la passeggiata in bicicletta (lunga circa 16/18 km) ha una durata di un paio d’ore a cui segue un’ora dedicata alla degustazione enogastronomici. La partenza è prevista alle 8.30 del mattino.