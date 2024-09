Ville Aperte in Brianza, le più belle dimore storiche da visitare il weekend del 14 e 15 settembre

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

La zona della Brianza, nel cuore della Lombardia, è ricca di ville antiche e dimore storiche che meritano assolutamente una visita, ma non tutte sono sempre aperte al pubblico: in occasione del weekend del 14 e 15 settembre 2024, alcune di queste aprono le porte ai visitatori. Scopriamo insieme quali sono le più belle dimore storiche da visitare questo fine settimana in Brianza.

Le dimore storiche brianzole da visitare questo weekend

Ville Aperte in Brianza è l’iniziativa del territorio brianzolo che questo mese di settembre, nel weekend del 14 e 15, viene riproposta in versione autunnale: il primo appuntamento è previsto per questo fine settimana, ma ne seguiranno altri fino alla fine del mese. I tour hanno un costo di 5 euro a persona.

Le province lombarde coinvolte dall’iniziativa volta a valorizzare la bellezza e la rilevanza storica di queste antiche dimore in Brianza sono diverse: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. Il fil rouge scelto per quest’anno è “trame di bellezza”: si tratta di un percorso attraverso il quale il pubblico può scoprire le cosiddetta ville di delizia. Le ville di delizia sono dimore di pregio notevole da un punto di vista architettonico, risalenti al periodo compreso tra il XVI e il XIX secolo. La loro costruzione è spesso stata volute dalle diverse famiglie nobiliari della zona di Milano che avevano l’abitudine di trascorrere in Brianza le loro vacanze.

Il bello di questa iniziativa, però, è che oltre alla visita di queste dimore è possibile scoprire i dintorni e i loro tesori, quali musei, edifici religiosi e piccoli e deliziosi borghi. Il programma, infatti, permette di avere accesso a più di 200 tesori artistici e architettonici disseminati in 90 comuni della Lombardia. Si tratta di un’occasione per conoscere anche altri eventi e iniziative promosse per le celebrazioni dai 700 anni dalla morte di Marco Polo.

Gli itinerari di Ville Aperte in Brianza il 14 e 15 settembre

Tra le visite guidate di questo fine settimana ci sono quelle del sabato a Solaro (MI) e a Monticello Brianza (LC), oltre al percorso de “I grandi alberi, custodi della biodiversità”, un’emozionate e rilassante passeggiata nel verde del Parco di Villa Greppi. A La Valletta Brianza (LC) l’itinerario “Le tre chiesette nel parco” immerge i visitatori nel paesaggio delle colline del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Uno speciale trekking vi condurrà invece sulla storia di Dante col teatro dantesco a Imbersago (LC), lungo 17 tappe che presentano pannelli con su scritti alcuni dei versi più iconici della Divina Commedia. Inoltre, nella giornata di domenica sarà possibile percorrere le antiche stradine del borgo rurale di Campsirago a Colle Brianza (LC).

A Canzo (CO) vi aspetta il percorso espositivo di Filanda Atelier Fiume, mentre a Verderio (LC) il 14 settembre si potrà visitare la Chiesa dei S.S. Giuseppe e Floriano, di stile neogotico, e a Origgio (VA) sarà aperta al pubblico la bellissima Villa Borletti e il suo parco in cui l’astronomo Schiaparelli, suocero del proprietario della villa, trascorreva le vacanze facendo osservazioni astronomiche dalla torretta.

Sabato 14 settembre a Saronno (VA) sarà visitabile il Museo della Ceramica G. Gianetti con collezioni settecentesche ma anche contemporanee. Spostandoci a Lecco, a Robbiate apre i battenti Palazzo Bassi Brugnatelli, dallo stile neoclassico e barocco. Sabato 14 e domenica 15 settembre sono previste visite guidate al nuovo sito del 2024: il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte (LC), un luogo di grande rilevanza storica. Sabato 14 settembre ci sarà anche un tour alla scoperta di “San Michele e le sue stelle”, con una visita guidata del centro storico di Paderno d’Adda (LC), caratterizzato dai murales dell’opera “La Danza di San Michele” di Basik; a conclusione, sarà possibile partecipare a una cena e a un’osservazione astronomica con un esperto.

Durante il weekend sono organizzate anche visite guidate anche a Villa Reati (già Baldironi) a Lissone (MB), una dimora arricchita da affreschi e soffitti in legno decorato. Negli stessi giorni, un itinerario dedicato all’archeologia industriale, curato dal Parco Adda Nord, si terrà a Trezzo sull’Adda (MI), con la visita “Uomini, macchine e turbine – MuVA e Centrale idroelettrica di Crespi d’Adda”, includendo anche l’edificio in stile liberty. A Ponte Lambro (CO) si potrà esplorare Villa Haechler, una residenza dei primi del Novecento. Infine, domenica 15 settembre a Mariano Comense (CO), sarà possibile visitare la Chiesa di Santo Stefano, il battistero romanico e una collezione di arte sacra.

Ville Aperte in Brianza è anche in collaborazione con il Festival del Parco di Monza che questo sabato 14 apre la inaugura una serie di iniziative con eventi declinati sul tema del parco visto come opera d’arte: saranno previste anche attività per bambini connesse ai temi della scoperta e del viaggio, tra cui un laboratorio in cui i più piccoli potranno portare l’orso Artoo alla scoperta di Villa Cusani di Carate Branza. Domenica 15 settembre, invece, è previsto un trekking di 23 km sul Cammino di Sant’Agostino, nel cuore della Brianza Lecchese, con partenza da Lecco (Basilica di San Nicolò), tappa intermedia a Oggiono e arrivo a Cassago Brianza – Rus Cassiciacum.