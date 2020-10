Daily Mail: perché il lago di Como è una meta amata dai Vip

editato in: da

Qui ultimamente sono state girate scene del film di successo per Netflix “Murder Mystery” con Jennifer Aniston e Adam Sandler e altri Vip come George Clooney, Jon Bon Jovi e Brad Pitt (solo per citarne alcuni) l’hanno scelta come una delle loro destinazioni del cuore. Senza contare i matrimoni che si sono celebrati nelle ville antiche e chi ha scelto di abbandonare definitivamente la vita rumorosa delle città americane per dedicarsi alla tranquillità italiana.

Stiamo parlando del lago del Como, uno dei luoghi più amati dai vip d’oltreoceano, da scoprire tappa dopo tappa nelle sue cittadine più belle.

Un posto che ha fatto letteralmente impazzire anche i redattori del Daily Mail, giornale nel Regno Unito, che hanno passato qui la vacanza italiana perfetta scoprendo i luoghi da favola che hanno fatto innamorare del lago di Como le star di tutto il mondo.

Un viaggio iniziato con la visita esterna a Villa Pliniana, una delle ville più famose del luogo, appartata e in un’insenatura totalmente avvolta dalla natura; poi proseguita verso Nesso, un piccolo borgo che si trova sulla sponda orientale del lago, tra Como e Bellagio. Un luogo magico, fiabesco, noto per l’orrido e la cascata che dividono in due il paese.

L’itinerario sulle orme dei vip e delle bellezze del lago prosegue poi verso l’incantevole Villa del Balbianello, un’elegante dimora storica che sorge all’estremità del Dosso di Avedo, in una delle posizioni più suggestive di tutto il lago, spesso utilizzata come scenografia per diverse produzioni cinematografiche. E che dire di Villa Carlotta? Un luogo di rara bellezza, a Tremezzina, con il suo giardino botanico e una vista mozzafiato sul lago, sulle alte vette delle Grigne e sul borgo di Bellagio.

Un viaggio che si avvia alla conclusione verso il borgo di Varenna, con la sua passeggiata degli innamorati ricavata sul lungolago, circondata da archi in metallo ricoperti di piante rampicanti, e Bellagio, una perla del Triangolo Lariano divisa tra splendide ville, panorami intensi e pittoresche scalinate.

Posti meravigliosi, ricchi di scorci paradisiaci avvolti dalla natura e dall’acqua del lago, che ci fanno capire perché i vip li adorano così tanto.