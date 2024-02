Le location italiane dove hanno girato la serie Tv “Mr & Mrs Smith”

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Ha debuttato a inizio febbraio 2024 la nuova serie di Prime Video “Mr & Mrs Smith“, ispirata al film del 2005 con allora protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie, marito e moglie che lavoravano segretamente per due agenzie rivali: questa volta, invece, con gli attori Donald Glover e Maya Erskine, la trama ruota attorno alla coppia di killer John e Jane Smith che inizia a lavorare per una misteriosa agenzia per compiere delle missioni di spionaggio ad alto rischio. In ogni episodio seguono un nuovo incarico che li spinge a spostarsi in giro per il mondo.

Tra le location della serie internazionale, anche l’Italia. Vediamo subito di quali si tratta.

Il terzo episodio girato in Alta Badia

L’Alta Badia e il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, cinque stelle di lusso a San Cassiano dagli ambienti raffinati e ricercati, sono lo scenario della terza puntata della prima stagione della nuova serie Prime Video.

Infatti, per meglio mimetizzarsi nel ruolo della coppia di neosposi, nella terza puntata John e Jane Smith vengono inviati in vacanza presso il cinque stelle Dolomiti Wellness Hotel Fanes, dove le vicende chiave si snodano tra i panorami mozzafiato delle montagne altoatesine mentre le scene cult e più intime nelle Suite Natura Loft e nell’elegante Fanes Spa by Caveau Beauté.

Le riprese sul Lago di Como

Sono circa 280 le persone coinvolte nel territorio del Lago di Como ad aver lavorato, tra produzione, cast e comparse locali, per le riprese di uno degli avvincenti episodi della serie che sta spopolando su Prime.

Coinvolto il comune di Tremezzina, cuore del ramo occidentale del Lago, ricco di arte, cultura e storia, e di panorami che lasciano senza fiato come la vista sul promontorio di Bellagio, il Sacro Monte di Ossuccio, Patrimonio UNESCO, l’Isola Comacina, l’unica isola del Lago di Como, e il promontorio punteggiato da boschi del Dosso del Lavedo, ma anche Lenno, affacciato sull’affascinante Golfo di Venere, impreziosito da innumerevoli ville tra cui spicca la Villa del Balbianello, edificata nel 1787.

Ancora, oltre ad alcuni tratti della Statale Regina per gli inseguimenti, hanno avuto l’onore di ospitare “Mr & Mrs Smith” la località di Azzano, frazione di Tremezzina, nota per la magnifica magnolia che dà vita a uno scorcio unico nella bella piazzetta sul lago, il borgo di Ossuccio, in uno dei luoghi più suggestivi della zona ovvero la Zoca de l’Oli, una tranquilla insenatura dalle acque calmissime, e l’antico borgo medievale di Argegno, caratterizzato dalle case in pietra, costruite una a fianco all’altra a cavallo del fiume Telo.

Ma non è tutto.

Tra le location scelte sul Lago di Como troviamo anche Villa Molli a Sala Comacina e il “Rudere” a Faggeto Lario. La Villa da sogno di nuova costruzione può accogliere fino a 12 persone, dona una superba vista a 180 gradi sull’Isola Comacina, e dispone di quattro camere padronali con bagni privati, due ambienti autonomi, piscina a sfioro e terrazza vista lago.

“Il Rudere”, invece, è stato in passato il rifugio dei cavatori di pietra, realizzato nell’Ottocento all’interno di una cava di sassi sul Lario: storico rifugio dello scrittore Giuseppe Guin, è oggi una location esclusiva di 120 metri quadri con due camere doppie con bagno, una camera singola, una ricca biblioteca, salotto con antichi arredi e veranda in vetro e legno che guarda il lago.