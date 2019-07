Vacanze vip sul lago di Como, ecco chi l’ha scelto

editato in: da

Altro che Mykonos, Ibiza o Formentera. I veri vip scelgono il pittoresco lago di Como per le loro vacanze estive.

Le rive del lago, con le ville Belle Epoque che si riflettono sull’acqua, i pontili con gli yacht attraccati e il panorama mozzafiato sono tra i luoghi più belli e chic dove i ricchi amano rifugiarsi.

In quel di Tremezzo si è trasferita la famiglia Ferragnez al completo. Chiara Ferragni col marito Fedez e il piccolo Leo, ma anche le sorelle influencer Valentina e Francesca con rispettivi fidanzati e mamma Marina e papà Marco.

Hanno preso in affitto una location d’eccezione, Villa Sola Cabiati, dependance di lusso dello storico Grand Hotel Tremezzo, dove ogni stanza è un piccolo capolavoro d’arte. Giardini affacciati sul lago, piscina all’aperto e un’altra casa annessa, Villa Manager.

Vacanza sul lago di Como anche per la discussa coppia dell’estate Wanda Nara – Mauro Icardi, dove hanno casa, con tutta la famiglia. Tra foto in biancheria sexy di lei affacciata su una splendida terrazza pieds dans l’eau e gite sullo scooter d’acqua dei due immortalate da selfie postati su Instagram anche per il calciatore e la moglie-manager è la meta perfetta dove rilassarsi tra un impegno e l’altro.

Estate sulla sponda opposta del lago lombardo anche per la ex coppia presidenziale Michelle e Barack Obama (con figlie al seguito), ospiti di altrettanti vip, George Clooney e Amal, in quel di Laglio, dove George possiede una casa, Villa Oleandra, già da parecchi anni. Un piccolo paradiso, che le celebrity di tutto il mondo amano e da dove l’attore americano ha lanciato un’originale iniziativa: “Io e Amal vi aspettiamo a Como”. Un invito, valido per due persone, a trascorrere del tempo con la coppia. Un concorso di beneficenza, fatto attraverso la piattaforma Omaze, allo scopo di raccogliere fondi per la Clooney Foundation for Justice con cui i Clooney si battono contro la violazione dei diritti umani in tutto il mondo.