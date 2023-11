Il Cyber Monday di Ryanair, voli in offerta ancora per un giorno

Avete tempo ancora oggi per approfittare delle tariffe più convenienti per volare low cost

Fonte: 123rf le offerte del Cyber Monday di Ryanair

Se vi siete persi le offerte del Black Friday e di tutta la settimana scorsa, la Cyber Week, avete tempo ancora oggi per approfittare delle tariffe più convenienti per volare low cost.

Lunedì 27 novembre è la giornata del Cyber Monday, almeno epr Ryanair, che ha messo in vendita centinaia di biglietti aerei a partire da 19,99 euro a tratta o anche meno.

Si acquistano entro oggi ma si può partire dal 1° di dicembre e fino al 29 febbraio 2024. Avete letto bene, perché il 2024 sarà un anno bisestile e, se siete superstiziosi, consolatevi col fatto che l’anno prossimo ha un giorno in più per viaggiare.

Sono tante le mete da raggiungere a prezzi bassissimi. Ecco i nostri consigli di viaggio, perfetti per la stagione.

Natale e Capodanno a Barcellona

Ci sono voli in offerta a partire da 14,99 euro a tratta per volare a Barcellona. Si tratta di una di quelle città che è sempre una buona idea visitare. Bellissima, baciata dal mare, con mille cose da vedere e attività da fare e con un cibo in grado di rendere tutti decisamente appagati.

La linfa vitale di Barcellona trova la sua più completa espressione tra le strade del centro storico, la Ciutat Vella, “città vecchia”, dove si alternano piazze spaziose, quartieri pieni di vita e strade storiche. La città vecchia si estende tra i quartieri del Barrio Gotico, la Rambla, la Ribera ed el Raval.

Se si ha la possibilità di fermarsi per diversi giorni si può visitare la città in bicicletta o dall’alto prendendo la teleferica. Anche le escursioni nei dintorni della città meritano una visita: la Costa Brava e Montserrat sono a un passo dalla città.

Inverno a Riga

Il freddo a Riga non manca, ma è anche il suo bello. La “perla del Baltico” è una città affascinante, capace di offrire ai visitatori molte attrazioni storiche e culturali, raggiungibile a 16,99 euro con Ryanair. È il centro commerciale e politico della Lettonia nonché la più grande dei Paesi baltici.

La storia di Riga vede la sua nascita nel XII secolo dal clero tedesco con le successive dominazioni svedesi e russe. Nei primi anni del 1900, la città e tutta la Lettonia conquistarono la loro definitiva indipendenza.

Testimonianze del passato sono ancora presenti nell’architettura, nei monumenti e nelle abitudini degli abitanti. Il centro storico è medievale, ma l’insieme della città spicca per la bellezza dei suoi edifici Art Nouveau.

Oltre all’arte e alla cultura, Riga è famosa per i numerosi locali notturni, i ristoranti e i bar, molti dei quali concentrati nella bellissima piazza Livu.

Una nuova meta: Memmingen

Se siete in cerca di una nuova destinazione per iniziare il nuovo anno con una novità, allora la nostra proposta è la città bavarese di Memmingen, non lontana da Monaco, raggiungibile dall’Italia con voli a meno di 15 euro.

Quella di Memmingen è una storia antica e gloriosa, che merita d’essere conosciuta: in epoca tardo-romana, da piccolo centro abitato si trasformò in Libera città imperiale. Un titolo che mantenne sino agli inizi dell’Ottocento, prima di diventare, come è oggi, una piccola perla delle Prealpi svevo-bavaresi.

Nel 1525, a Memmingen la “guerra dei contadini” condusse alla prima Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo, scritta da 12 contadini della città. E, questo passato di importanti avvenimenti e grande orgoglio, è ancora oggi visibile nel suo raccolto centro storico: la piazza del mercato, la Marktplatz, era un tempo il cuore della città vecchia e vede oggi affacciarsi il Rathaus, un edificio dalla splendida facciata settecentesca, e la Steuerhaus, la “casa delle tasse”, coi suoi affreschi in stile Rococò.

Anche se l’edificio più interessante di Memmingen è la Siebendächerhaus, la “casa dei sette tetti”, costruita agli inizi del Seicento dalla corporazione dei conciatori. Una piccola perla da visitare anche in un weekend.