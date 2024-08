Le crociere firmate Disney, nuove navi in arrivo

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Disney Cruise Line Disney Treasure, la nuova nave di Disney Cruise Line

Grandi novità in vista per Disney Cruise Line che ha annunciato l’espansione della flotta con l’imminente arrivo di Disney Treasure a fine anno, seguita da Disney Destiny nel 2025. La compagnia ha anche svelato la costruzione di altre quattro nuove navi, che porteranno a 13 le unità totali entro il 2031.

Se i nomi, i design e gli itinerari delle nuove navi sono ancora in fase di sviluppo e saranno rivelati in futuro, fervono invece i preparativi per il debutto di Disney Treasure, che promette di portare la magia Disney in alto mare come mai prima d’ora. Ogni angolo della nave è stato infatti progettato per trasportare gli ospiti in un mondo di avventure ispirate alle storie più amate di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, offrendo un’esperienza di vacanza che va ben oltre la semplice crociera.

Disney Treasure, nave gemella della Disney Wish lanciata nel 2022, salperà per il suo viaggio inaugurale il 21 dicembre 2024, con una crociera di sette notti nei Caraibi orientali da Port Canaveral, Florida, seguita da una stagione inaugurale di itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali.

Disney Treasure una nave a tema avventura

Il design e il concept di Disney Treasure sono ispirati al tema dell’avventura, in omaggio alla passione leggendaria di Walt Disney per i viaggi e l’esplorazione. A bordo, gli ospiti trovano spazi che riprendono le storie Disney più amate come “Aladdin”, “Coco” e “Zootropolis”, integrati con il tema dell’avventura.

La nuova nave dispone di 1.256 cabine, la maggior parte delle quali con vista sull’oceano e balcone privato. Le sistemazioni a bordo combinano design moderno e fascino retro, con una palette di colori naturali e opere d’arte personalizzate che invitano gli ospiti a immergersi in mondi fantastici. Le cabine sono progettate pensando alle famiglie, con servizi di alta qualità e la maggior parte dotate di bagno diviso, un concept esclusivo di Disney Cruise Line.

Nuove Avventure Gastronomiche

Durante la crociera gli ospiti possono godere di un’esperienza culinaria inedita offerta dai tre ristoranti tematici, accompagnati dallo stesso team di servizio per tutta la durata del viaggio. Plaza de Coco è il primo ristorante teatrale al mondo ispirato al film Disney e Pixar “Coco”, dove la storia di Miguel e della sua famiglia continua dal punto in cui si era interrotta sullo schermo, con serate di festeggiamenti ricchi di musica, menù colorati e intrattenimento dal vivo.

Worlds of Marvel offre un’esperienza culinaria immersiva a tema Marvel, con personaggi e storie iconiche degli Avengers, menù internazionale, intrattenimento ispirato all’universo cinematografico con due serate distinte che offrono spettacoli e cene uniche.

1923, intitolato all’anno di fondazione dei Walt Disney Animation Studios, rende omaggio all’eredità dell’animazione Disney attraverso una collezione di opere d’arte a tema esplorazione, provenienti sia dai film classici che da quelli moderni. In un’atmosfera che ricorda il glamour della Hollywood degli anni ’20, si gusta un menù sofisticato ispirato ai sapori della California, pensato appositamente per le famiglie.

Intrattenimento per Famiglie

L’intrattenimento a bordo di Disney Treasure è caratterizzato da spettacoli nuovi e classici, che immergono gli ospiti in mondi sia reali che immaginari attraverso narrazioni interattive, incontri con personaggi e adattamenti teatrali in stile Broadway delle avventure Disney più amate.

La Grand Hall, ispirata ad “Aladdin”, è il cuore dell’intrattenimento a bordo, con spettacoli dedicati, incontri con personaggi e performance musicali.

Il Walt Disney Theatre ospita show originali in stile Broadway, creati esclusivamente per Disney Cruise Line. Tra questi, “La Bella e la Bestia” che porta sul palco l’incantevole avventura di Belle, combinando elementi creativi del film con quelli del classico animato, e “Disney Seas the Adventure” un musical originale che vede protagonisti i più amati personaggi delle storie Disney e Pixar, accompagnati da coinvolgenti versioni delle canzoni più iconiche. Un’attesissima novità riguarda il debutto di “Disney The Tale of Moana”, uno spettacolo che porta per la prima volta dal vivo le avventure di Moana, tratte dal celebre film d’animazione di Walt Disney.

Divertimento al sole sui ponti superiori

Cuore del divertimento acquatico sono i ponti superiori con aree tematiche distinte, ciascuna progettata per offrire un’esperienza adatta a tutta la famiglia. Tra queste spicca quella dedicata a Topolino e ai suoi amici, con sette piscine distribuite su più livelli, ciascuna con caratteristiche uniche che offrono divertimento e relax, ma anche un’ampia scelta di opzioni di ristorazione veloce con un tocco festoso.

In questa zona si trova anche l’AquaMouse, l’attrazione acquatica esclusiva della Disney Cruise Line, che promette di portare l’emozione e il divertimento tipici dei parchi a tema Disney direttamente in mare. Una vera giostra acquatica per i passeggeri di tutte le età che desiderano aggiungere un pizzico di avventura alla loro crociera.