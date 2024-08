Disneyland Paris, due nuove aree tematiche in arrivo nel 2026

Grande attesa per le emozionanti attrazioni ispirate a "Il Re Leone" e "World of Frozen" che debutteranno nel parco alle porte di Parigi

Una serie di entusiasmanti novità sono in arrivo a Disneyland Paris, che porteranno a una trasformazione senza precedenti della principale destinazione turistica europea. Per il 2026, all’interno di quello che sarà rinominato “Disney Adventure World”, è prevista l’apertura di due nuove aree tematiche ispirate a due delle saghe Disney più amate, “Il Re Leone” e “World of Frozen”.

La prima area dedicata a “Il Re Leone” in un Parco Disney

La nuova area tematica dedicata a “Il Re Leone” trasporterà gli ospiti in un viaggio immersivo tra le avventure di Simba, Timon, Pumba e altri personaggi del prossimo film Disney, “Mufasa – Il Re Leone”, in uscita il 19 dicembre 2024. I Disney Imagineers sono già all’opera per dare vita alla maestosa Rupe dei Re, che farà da ingresso a un’attrazione acquatica ricca di avventure coinvolgenti, ambientata nella Terra dei Leoni e ispirata alla storia del classico Disney.

I visitatori avranno la possibilità di incontrare i loro personaggi preferiti, gustare prelibatezze nei ristoranti a tema e fare shopping nelle boutique della nuova area. “Siamo entusiasti e orgogliosi di presentare il prossimo straordinario mondo di Disney Adventure World, il nostro secondo parco che sta vivendo un’espansione senza precedenti, – ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris in occasione della presentazione del progetto. – la creazione di un’esperienza straordinaria dedicata a Il Re Leone testimonia il nostro impegno a immergere i nostri ospiti in avventure mozzafiato ispirate ai loro film preferiti, nel cuore di mondi fedeli agli originali. Questa nuova area – ispirata all’indimenticabile storia che ha incantato diverse generazioni di spettatori – non esiste in nessun’altra parte del mondo. Permetterà agli ospiti di tutte le età di realizzare uno dei loro sogni più grandi: visitare la Terra dei Leoni accanto a tutti i loro personaggi preferiti“

Ispirata alla savana e ai luoghi iconici della saga, questa nuova area si spingerà oltre i confini dell’immaginazione grazie a una nuova attrazione unica che combinerà un’esperienza acquatica spettacolare con la più avanzata tecnologia Audio-Animatronics®.

I lavori di costruzione inizieranno il prossimo anno e la nuova area dedicata a “Il Re Leone”, situata vicino ad Adventure Bay, contribuirà a trasformare ulteriormente il Resort. “Il nostro obiettivo come Imagineers è quello di far trasparire l’emotività del film in questo progetto emozionante – ha commentato Michel Den Dulk, Direttore Creativo di Walt Disney Imagineering Paris, – facendo rivivere quelle sensazioni ancora una volta attraverso questa attrazione unica. Sono entusiasta ed emozionato che La Terra dei Leoni faccia il suo debutto qui a Disneyland Paris”

Lancio di “World of Frozen” e di un nuovo spettacolo notturno nel 2026

Prima dell’apertura della nuova area dedicata a “Il Re Leone”, una serie di nuove esperienze sono in serbo per i visitatori di Disney Adventure World. Tra queste, la promenade “Adventure Way” immersa in un paesaggio lussureggiante, l’attrazione per famiglie “Raiponce Tangled Spin”, e il raffinato “The Regal View Restaurant & Lounge”, che offrirà una vista spettacolare su Adventure Bay. L’attesa culminerà con l’apertura di “World of Frozen”, l’area tematica ispirata al celebre film Disney. Nel 2026, il Regno di Arendelle accoglierà gli ospiti con l’attrazione “Frozen Ever After”, esperienze di shopping, ristorazione a tema e la possibilità di incontrare Anna ed Elsa in persona.

Sempre nel 2026, un nuovo spettacolo notturno farà il suo debutto sul lago centrale di Adventure Bay. Uno show, mai visto prima, utilizzerà droni acquatici sviluppati appositamente per creare una combinazione mozzafiato di effetti speciali, fontane e coreografie di luci, regalando un finale sensazionale alle giornate. Queste nuove esperienze raddoppieranno la superficie del parco, segnando l’inizio di una nuova era creativa. In occasione dell’apertura di questa nuova area tematica, il secondo parco sarà ufficialmente ribattezzato “Disney Adventure World”.