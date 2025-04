Animal Treasure Island, il ritorno di Bim Bum Bam e molto altro ancora: tutte le incredibili novità per il 50° anniversario di Gardaland

Gardaland, le novità del 2025

Sono 50 anni che Gardaland, incredibile parco divertimenti (e non solo) situato tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona, allieta le giornate di grandi e piccini grazie alle sue numerosissime attrazioni e le tante attività da svolgere al suo interno. Un traguardo straordinario e da iniziare a festeggiare proprio in questi giorni, in quanto ha finalmente riaperto le sue porte. Inoltre, la stagione del suo 50° anniversario si arricchisce con ben cinque grandi novità, tra cui il debutto mondiale di Animal Treasure Island.

Animal Treasure Island, in anteprima mondiale

La prima grande novità di Gardaland per il 2025 è Animal Treasure Island, la nuova esperienza in anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments, che è stata recentemente inaugurata e accolta da una folla super entusiasta. Un momento che rimarrà nella storia del parco, anche perché è stato accompagnato da spettacolari fuochi d’artificio colorati e spari di cannone.

Si tratta di un’incredibile attrazione che trasporta i visitatori in un viaggio emozionante attraverso un’isola misteriosa, dove bene e male si affrontano in una caccia al tesoro ricca di colpi di scena. Con una superficie di 6.000 mq e 20 scene accattivanti, si avvale di tecnologie all’avanguardia per amplificare il coinvolgimento del pubblico, tra cui un sistema audio binaurale a 360 gradi con oltre 250 altoparlanti, una colonna sonora originale creata su misura e un hardware esclusivo appositamente sviluppato.

Ma senza ombra di dubbio, il punto di forza di Animal Treasure Island è il cast di personaggi che è stato pensato con lo scopo di riuscire a far instaurare un forte legame emotivo con il pubblico: mantengono le loro caratteristiche di animali, ma allo stesso tempo sono rappresentati con valori e comportamenti che consentono ai visitatori di identificarsi facilmente con ciascuno di loro, fino a ritrovarsi nelle loro personalità.

La nuova (e già amatissima) attrazione di Gardaland propone anche un esclusivo meet & greet con i suoi protagonisti, grazie a cui i visitatori hanno l’opportunità di incontrare da vicino Captain Nine Lives, insieme agli inseparabili Bubbles e Dax Danger, oltre al temibile rivale Captain Blackbear con i suoi compari per scattare una foto ricordo e rendere questa esperienza ancora più memorabile.

Bim Bum Bam Live – Il ritorno del mitico Uan

I più piccoli probabilmente non lo conoscono, ma i più grandi sicuramente se lo ricordano bene e saranno felicissimi di rivederlo. Per festeggiare ancor meglio i suoi 50 anni di attività, infatti, Gardaland ha deciso di aprire i suoi cancelli anche a quell’irresistibile pupazzo rosa che ha fatto divertire intere generazioni con la sua simpatia travolgente: Bim Bum Bam Live, con il ritorno del mitico Uan. Un vero e proprio omaggio ai mitici anni ’80 e ’90 per celebrare il compleanno del parco con uno spettacolo indimenticabile

Dragon Empire

Poi ancora Dragon Empire, ovvero un’area che trasporta i viaggiatori in un’atmosfera orientale per via delle luci, dei colori e dell’adrenalina. Qui l’esperienza indoor Rocket Factory sfida i visitatori a diventare apprendisti dei maestri dei fuochi d’artificio, mentre Dragon Rush regala emozioni a tutto tondo con curve imprevedibili e un coaster rotante.

A.I. The Future is Here

Imperdibile è anche A.I. The Future is Here, uno spettacolo innovativo al Gardaland Theatre che fonde tecnologia e creatività per dare vita a un’esperienza straordinaria. Effetti speciali e performance incredibili sono pronti a conquistare il pubblico, superando ogni barriera linguistica.

Un’avventura accessibile a tutti, ispirata a temi di grande attualità e quindi in grado di suscitare interesse e creare spunti di riflessione sul rapporto tra gli esseri umani e l’intelligenza artificiale.

Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti

Infine, tanto divertimento anche per gli amanti del Cinema 4D grazie a Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti, uno spettacolo in cui scienza e magia diventano una cosa sola e che mira a raccontare, con gioia e stupore, le origini del Parco in compagnia della mitica mascotte, con cui fare un avventuroso viaggio attraverso mondi lontani.