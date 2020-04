La fonte della giovinezza esiste davvero. E si trova in Florida

editato in: da

C’era una volta, in un posto molto lontano, una sorgente tanto rara quanto bramata, dalla quale sgorgava acqua che aveva il potere di far ritornare le persone giovani e vitali. La chiamavano la fonte della giovinezza.

Tutti ne hanno parlato: libri, letteratura antica e film, la fonte della giovinezza ha ispirato artisti di tutto il mondo, così come non sono poi mancati gli esploratori che hanno girato in lungo e il largo il globo alla ricerca di questo elisir di vita eterna. Ma la sorgente mitologica esiste davvero o è solo leggenda?

Nella letteratura popolare medievale e rinascimentale un elemento ricorrente fortemente poetico e suggestivo è quello dell’acqua della vita, la mistica fonte della giovinezza. Il tema però è sicuramente molto più antico, da sempre infatti l’acqua è elemento cosmogonico per eccellenza che crea, guarisce, rigenera e purifica.

Sembra tuttavia che con gli anni questo luogo magico abbia trovato la sua collocazione in Florida, esattamente a St. Augustine. A quanto pare fu scoperta dall’esploratore spagnolo Ponce de Leon, ora il luogo dove la sorgente esisteva è diventano il Parco Archeologico della Fonte della Giovinezza, una vera e propria attrazione turistica che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Se volete sapere se quando l’esploratore spagnolo arrivò in Florida si accertò della miracolosità dell’acqua della fonte, la risposta è no. Ecco perché questa versione non hai mai convinto realmente tutti.

In molti infatti sostengono che la vera fonte della giovinezza si trovi in Etiopia e che le sue origini siano antichissime. Per trovare conferma dobbiamo sfogliare qualche testo di letteratura greca antica e in particolare Erodoto. Fu lui che scrisse di un’acqua dalle proprietà molto speciali che garantiva a chi la bevesse longevità. La fonte dove sgorgava l’acqua magica si trovava in Etiopia.

Anche i racconti di Alessandro Magno ci svelano che il Re macedone partì alla ricerca di una sorgente di acqua nella terra delle tenebre, che poteva essere appunto l’Etiopia.

Eppure la Florida ha diversi argomenti per sostenere la presenza della leggendaria fonte nei suoi territori. In particolare l’esistenza della sabbia bianca nel Paese sembra offrire degli spunti interessanti. È stato più volte detto che le spiagge della Florida, in particolare le zone di Clearwater e Sarasota sono dei luoghi con una importante concentrazione di energia in grado di guarire sia il fisico che la mente. Sono in molti a sostenere gli effetti terapeutici della sabbia di quarzo che caratterizza la spiaggia bianca dell’isola tropicale da sempre.

E se l’acqua in realtà fosse solo una metafora in riferimento alle spiagge della Florida? Forse così si risolverebbe per sempre il mistero della sorgente della giovinezza.