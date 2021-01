Crociere nel 2021, tutte le novità che ci attendono

editato in: da

Il 2021 è appena arrivato e con esso una serie di novità che riguardano il mondo dei viaggi e in particolare quello delle crociere. Le imbarcazioni, infatti, sono ripartite già lo scorso agosto, dimostrando, tra l’altro, una capacità di adattamento fuori dal comune.

Proprio per questo si pensa che le crociere saranno le protagoniste dell’industria dei viaggi del corrente anno e molti scommettono persino su una loro ripresa più veloce della media.

A confermare quanto detto non ci sono solo le grandi navi messe in mare da MSC Crociere e Costa Crociere (che ha da poco presentato l’elegante Costa Firenze), ma anche la risposta, oltre le aspettative, raccolta da Royal Caribbean nella sua ricerca di volontari per le crociere test.

Compagnie e ospiti, infatti, sono pronti a salpare più che mai sull’onda di una serie di cambiamenti che avverranno in questo nuovo anno e che modificheranno il modo di fare crociera, seppur salvaguardandone l’aspetto divertente e ludico.

Per esempio, negli Usa il Congresso ha approvato il Cruise Passenger Protection Act, che comporta la presenza a bordo di un medico qualificato e videocamere negli spazi pubblici.

Ma non solo, sulle grandi navi cambierà anche il sistema di filtraggio dell’aria (elevato a standard simili a quelli delle compagnie aeree), e verrà confermata la presenza di presidi medici in grado di gestire un eventuale focolaio da Covid-19.

Inoltre, per passeggeri ed equipaggio ci sarà l’obbligo di sottoporsi a screening pre-imbarco, indossare le mascherine e mantenere le distanze di sicurezza. Ciò, chiaramente, influirà anche su pranzi e cene. Questo vuol dire che i ristoranti di bordo saranno più simili a quelli in cui mangiamo normalmente, con tavoli distanziati, possibilità di asporto e buffet serviti dallo staff.

Inoltre, è probabile anche un aumento di itinerari brevi e alla volta delle rispettive isole private, più gestibili in termini di sbarco dei passeggeri. Senza dimenticare, chiaramente, policy di cancellazione che saranno più estese e flessibili.

Infine, interessante anche l’idea di MSC Crociere che ha messo a punto l’offerta Smartworking@Sea che permette di lavorare sulle navi grazie al pacchetto “Browse and Stream”, incluso nel prezzo del biglietto.

Insomma, il 2021 per chi ama le vacanze in crociera, ma anche per chi non le ha mai provate, sarà un anno davvero indimenticabile.