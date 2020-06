Come viene sanificata l’aria a bordo di un aereo

editato in: da

Salire a bordo di un aereo è come entrare in una sala operatoria. Sì, perché con i sistemi di filtraggio dell’aria HEPA l’aria che respiriamo in cabina viene sanificata al 99,9% ovvero come quella che si respira nel luogo più asettico che esista in un ospedale.

A bordo degli aeromobili in base alle direttive EASA (European Union Aviation Safety Agency) le attività di sanificazione sono state molto rafforzate. Gli aeromobili vengono sanificati ogni giorno durante la sosta con un sistema di nebulizzazione di sostanze chimiche appropriate e che richiedono alcune decine di minuti per agire. Durante i transiti si procede con le pulizie tecniche effettuate da personale addetto

Il video di Airbus mostra chiaramente come viene aspirata l’aria immessa all’interno del velivolo, con quale frequenza e come agisce.

L’aria viene fatta entrare all’altezza delle ali. In corrispondenza di queste all’interno dell’aereo si trovano i filtri HEPA (High-Efficiency-Particulate Arrestors) in grado di rimuovere fino al 99,99% di particelle come polvere, cellule dell’epidermide umana, virus, germi, batteri e allergeni con una dimensione minima anche di 0,001 micrometri.

L’aria filtrata viene immessa all’interno dei climatizzatori (l’aria in aereo è pressurizzata). Questo processo viene ripetuto ogni 2 o 3 minuti così che l’aria viene completamente rinnovata con altrettanta frequenza.

La possibilità di contrarre un virus tramite impurità disperse nell’aria è molto più bassa rispetto ad altri spazi confinati. Tanto più che a bordo degli aerei è d’obbligo indossare la mascherina.