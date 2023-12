La destinazione più dolce dell’anno è una città di pan di zenzero

Si guarda, si annusa, ma non si mangia (se non con gli occhi). Ecco dove si trova la città di pan di zenzero più grande del mondo

Chi subisce il fascino del Natale sa bene che non c’è più tempo per rimandare: è questo il momento perfetto per organizzare grandi e straordinari viaggi e per toccare con mano tutta la magia dell’Avvento. Durante il mese di dicembre, infatti, molti luoghi del mondo indossano il loro abito più scintillante trasformandosi in fiabe tutte da vivere e condividere.

Capitali europee, città d’arte, metropoli, borghi e villaggi: le destinazioni in festa sono tantissime e tutte sono destinate a incantare. All’ombra dei luoghi più celebri e raggiunti però, esiste un posto davvero unico, una città dove la magia ha preso vita in maniera inedita e straordinaria.

Questo posto si chiama Wrocław, conosciuto ai più come Breslavia. È qui che è stata costruita una città di pan di zenzero, la più grande del mondo, che ha visto l’impiego di una tonnellata e mezzo di impasto e di oltre 200 chili tra miele e spezie. Noi non abbiamo dubbi: è questa la destinazione più dolce dell’anno.

Breslavia è la destinazione più dolce dell’anno

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Breslavia, in polacco Wrocław, al cospetto della città più occidentale della Polonia raggiunta ogni anno da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Fervente e dinamica, Breslavia è stata Capitale europea della Cultura nel 2016 ed è spesso teatro di manifestazioni, eventi e festival artistici, musicali e culturali.

Destinazione apprezzata dai giovanissimi, dagli intellettuali e dagli universitari, la città presenta un centro storico affascinante e suggestivo. L’arte gotica, ben conservata e visibile tra gli edifici che si snodano sul territorio urbano, è diventata col tempo una vera e propria attrazione turistica per chi giunge fin qui.

Come molte città d’Europa, anche Breslavia si è appropriata dello spirito natalizio mostrando in questi giorni il suo abito più bello. Luci scintillanti, decorazioni sontuose, alberi maestosi e mercatini stanno già animando le strade, le piazze e i quartieri della città polacca.

Ma non sono gli unici perché proprio in occasione del Natale qui è stata costruita la città di pan di zenzero più grande del mondo che ha reso Breslavia la destinazione più dolce dell’anno.

La città di pan di zenzero più grande del mondo

Oltre una tonnellata di impasto, 140 chili di miele e 40 chili di spezie, e poi, ancora, 321 uova, 168 limoni e più di 300 chili di zucchero a velo: questi sono i numeri che descrivono una delle imprese più dolci e golose di sempre, quella che ha portato alla nascita della città di pan di zenzero più grande del mondo.

La creazione, che occupa in totale una superficie di 100 metri quadrati, riproduce con minuziosa attenzione alcuni dei luoghi più iconici della città. Sono presenti, infatti, il municipio di Breslavia, la stazione ferroviaria, uno zoo, una chiesa e centinaia di case colorate. Nella città di pan di zenzero è possibile avvistare anche la casa di Baba Yaga, una creatura leggendaria e mitologica che appartiene al folklore polacco.

Situata all’interno di Kolejkowo, uno spazio espositivo al primo piano della Torre Sky di Breslavia, la creazione potrà essere ammirata per tutto il mese di dicembre e fino alla fine di febbraio. Una volta arrivati a destinazione seguite il profumo di cannella per non sbagliare e aguzzate bene la vista: la città di pan di zenzero più grande del mondo è tutta da mangiare, con gli occhi s’intende.