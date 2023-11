Natale con i bambini: le migliori 10 mete da visitare con loro

Partire con tutta la famiglia per andare in cerca dell'autentica atmosfera natalizia e di esperienze memorabili, in destinazioni che incarnano alla perfezione la magia di uno dei periodi più attesi da grandi e piccini. Se desiderate regalarvi unain una destinazione europea che offra divertimento e incanto per tutte le età, noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi. Una su tutte, Parigi , tra una passeggiata per l'Avenue des Champs-Élysées, illuminata a festa, una visita ai più bei Mercatini di Natale della Ville Lumière e, per coronare il sogno di ogni bambino, un soggiorno degno di una favola a Disneyland Paris. (In foto, Parigi)