Natale a Strasburgo per i mercatini più antichi di Francia

Fonte: iStock L'antico mercatino di Natale di Strasburgo

Organizzato per la prima volta nel 1570, il mercatino di Natale di Strasburgo è uno dei più antichi d’Europa e per molto tempo è stato l’unico allestito in tutta la Francia. Il suo nome in dialetto alsaziano è Chrìstkìndelsmärik. Negli anni ha cambiato diverse volte posizione e illuminato vari luoghi della città (il sagrato della Cattedrale, Place du Château, Place Kléber, ecc.), ma dal 1871 questo evento della capitale del Natale di Strasburgo ha preso fissa dimora in Place Broglie, con il suo evento principale, continuando però ad arricchire anche il resto della città.

I mercatini di Natale di Strasburgo

Il Chrìstkìndelsmärik dà il via ai festeggiamenti per il Natale dal 27 novembre e chiude i battenti il 27 dicembre, regalando all’elegante città francese una parentesi incantata lunga un mese. In queste settimane di festa, passeggiando per le strade e i vicoli illuminati, la città si trasforma in un paese delle meraviglie dall’atmosfera davvero magica. Scegliere quello di Strasburgo tra tutti i mercatini del 2024 che si svolgono in Italia e in Europa è una decisione che ti regalerà e un vero e proprio viaggio nel tempo.

Pan di zenzero, dolciumi e altre prelibatezze natalizie erano al centro dell’attenzione già nel Medioevo con il mercato di San Nicola, e di nuovo dal 1570 quando questo fu sostituito dal Chrìstkìndelsmärik. Soprattutto, il Mercatino di Natale è il luogo dove fare shopping per le festività!

Esplora la città per scoprire i vari mercatini di Natale distribuiti in numerose piazze. Oltre 300 bancarelle accolgono, da secoli, delizie e articoli eccezionali che simboleggiano le tradizioni natalizie alsaziane. Potrai trovare i tuoi espositori preferiti nei vari mercatini di Natale situati in Piazza Broglie, Piazza della Cattedrale, Piazza del Castello, Piazza Kléber, Piazza della Pescheria, Piazza Temple Neuf, Piazza Saint-Thomas, Piazza Benjamin Zix e sulla terrazza del Palazzo Rohan.

Fonte: iStock

Piazza Broglie

L’antico mercatino di Strasburgo è uno dei luoghi migliori per trovare decorazioni per l’albero e la tavola di Natale. Una volta in città, approfitta dell’occasione per passare davanti all’Hôtel de Ville e scoprire una mostra di archivi sul Mercato di Natale. Passa sotto il famoso arco della Chrìstkìndelsmärik ed esplora un’atmosfera calda e unica, dove il profumo della cannella si mescola ai sapori dell’Alsazia: crauti, crostate flambées e altre specialità saranno i tuoi compagni di viaggio preferiti.

Piazze della Cattedrale e del Castello

Nel Medioevo, ancor prima della nascita del Chrìstkìndelsmärik, Strasburgo ospitava un “Klausenmärik” o mercato di San Nicola. Si teneva in Place de la Cathédrale intorno al 6 dicembre. Le bancarelle vendevano pan di zenzero e altri dolciumi, oltre a dare l’occasione a erboristi, sellai, mercanti e merciaioli di esporre i propri prodotti.

Gli chalet si sono ormai diffusi fino a Place du Château, sull’acciottolato del centro cittadino circondato da magnifici edifici in arenaria rosa dei Vosgi ai piedi della Cattedrale, ma anche a pochi passi in Rue des Hallebardes e Rue Gutenberg. Qui troverai i tradizionali oggetti di artigianato natalizio (candele, Bredle, decorazioni, bevande calde…). È il luogo ideale per trovare un souvenir della tua visita al mercatino, da regalare o da regalarsi.

Se l’avventura non ti spaventa, sali i 332 gradini che portano alla piattaforma della cattedrale, da dove potrai ammirare un panorama sensazionale della città. Per i più curiosi, il primo piano della 5e Lieu ospita una mostra permanente gratuita sul patrimonio di Strasburgo, con una vista mozzafiato sugli chalet circostanti.

Tradizione e solidarietà in Place Kléber

Nel cuore della città, Place Kléber è un crocevia per tutti gli abitanti di Strasburgo. Qui si trovano tutti gli ingredienti del Natale della città: solidarietà, incanto, arte e artigianato, e un’atmosfera amichevole con un’area dedicata dove è possibile sedersi e gustare una deliziosa specialità alsaziana.

Ai piedi del grande albero di Natale si trova il Village du Partage (Villaggio della condivisione): 90 associazioni si alternano per promuovere i valori di solidarietà e fratellanza, nello spirito più autentico del Natale. È possibile fare acquisti responsabili, contribuire a raccolte di solidarietà e partecipare a eventi comunitari.

All’Aubette si possono acquistare preziosi souvenir di un altro secolo, oggetti di seconda mano e regali artigianali. Dal 24 novembre al 1° dicembre si svolge il Noël des Brocanteurs. Dal 9 dicembre al 23 dicembre si svolgerà OZ, il Natale dell’artigianato artistico. L’occasione perfetta per (ri)scoprire il talento degli artigiani locali.

Approfittane infine per gustare una “zuppa di stelle” sotto il Grand Sapin! Da oltre 10 anni, il collettivo di associazioni solidali Humanis organizza la “soupe étoilée”: ricette particolarmente gustose preparate e servite da chef stellati della regione. L’acquisto di queste zuppe sostiene i progetti di solidarietà di Humanis, come quello che riguarda l’inclusione lavorativa.

Il Grand Sapin di place Kléber

Situato nel cuore della piazza, il Grand Sapin è uno dei simboli di Strasburgo come capitale del Natale. Ogni anno, il pubblico segue il suo viaggio dalle foreste dei Vosgi fino a Strasburgo, come in un’emozionante trasmissione televisiva! Taglio, trasporto, collocazione in piazza, decorazione… tutto viene osservato con la lente d’ingrandimento, annunciando già da settimane prima l’imminente arrivo dell’attesissimo evento annuale. È qui, al centro di questa piazza emblematica, che grandi e piccini possono ammirare questo gigantesco albero dei Vosgi, installato quest’anno, lunedì 21 ottobre. Che tu sia a Strasburgo per passeggiare tra gli stand dei mercatini di Natale o semplicemente per ammirare la bellezza delle sue decorazioni, il Grand Sapin è il punto di partenza ideale per scoprire la magia del Natale nel cuore della città.

Ai piedi della piazza, un’incantevole scenografia permette di immergersi in un ambiente privilegiato, per il tempo di un sogno o di una bella foto. Al suo arrivo, l’albero viene decorato con ghirlande di perle, candele luminose, cuori di kelsch, stelle di vimini e fiocchi di neve a punto croce. I vari elementi decorativi simboleggiano il calore delle case natalizie, la magia della città, la generosità e la solidarietà che condividiamo in questo periodo dell’anno, con un richiamo all’attualità che coinvolge la città.

Fonte: iStock

Quest’anno infatti le decorazioni del Grande Albero di Natale di Strasburgo celebrano lo status di Capitale Mondiale del Libro UNESCO della città. Un enorme libro aperto si trova ai piedi dell’albero, le cui pagine volano via per liberare la magia dei racconti e delle leggende del Natale in Alsazia. Fiori di carta bianca adornano il tutto, simboleggiando la fertilità dello spirito e la ricchezza della tradizione. Progettate all’insegna dell’eco-responsabilità, le decorazioni dell’albero sono realizzate con materiali riciclabili da diverse associazioni di economia sociale e artigiani entusiasti. Le decorazioni rosse, realizzate da ESAT Caramentis, e le stelle di vimini, realizzate da Inclusiv C’CITE, aggiungono un tocco di artigianalità e solidarietà, in perfetta armonia con l’atmosfera festosa di Strasburgo.

Naturalmente, il Grand Sapin proviene da una foresta gestita in modo sostenibile. Tagliato martedì 15 ottobre a Taintrux, vicino a Saint-Dié nei Vosgi, con i suoi 31 metri di altezza è un vero e proprio gigante che occuperà il posto d’onore in Place Kléber fino alla fine delle festività. Del suo prelievo si occupa l’Office National des Forêts che lavora quotidianamente per garantire la vitalità delle foreste e rafforzare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Ogni anno ci vogliono almeno 250 ore di lavoro per preparare l’albero, donato gratuitamente al Comune di Strasburgo.

Quest’anno l’albero di Natale sarà adornato da ben 7 chilometri di luci fiabesche scintillanti, oltre a più di 300 luci lampeggianti, circa 40 grandi baubles (65 cm) con stelle dorate e 180 angeli, biscotti, candele, mele e stelle illuminate. Inoltre, 240 cherubini illuminati, 200 bouquet scintillanti e 400 baubles dorati e rossi saranno appesi ai suoi rami, creando uno straordinario spettacolo di luci. Inifne, non dimenticare che ogni giorno, tra le 16.00 e le 21.00, avviene il risveglio musicale del Grand Sapin, uno spettacolo da non perdere assolutamente!

Per i buongustai: la Terrazza Rohan e place du Marché-aux-poissons

Sulla terrazza del Palais Rohan troverai una selezione di vini pregiati provenienti dai vigneti della regione. I più golosi potranno acquistare le tradizionali Bredle e lasciarsi sedurre dagli stand dei panettieri. Approfitta poi dell’occasione per ammirare la vista sul fiume Ill, con il balletto delle barche sulle acque e dei passeggiatori lungo le banchine. Proprio accanto, in Place du Marché-aux-poissons, prosegui il tuo tour di degustazione delle tante appetitose proposte grastronomiche.

Il nostro consiglio è quello di accomodarsi comodamente in un’area dedicata della Terrazza Rohan e osservare le stelle che scintillano sulla banchina di fronte: dal Pont du Corbeau al Pont Saint-Guillaume infatti, quasi 400 stelle sono appese qua e là, a sottolineare il ricco patrimonio storico e architettonico della città.

Fonte: iStock

Place du Temple Neuf

Sei alla ricerca di un bel regalo da fare? La Place du Temple Neuf è piena di meraviglie: decorazioni, candele, dolciumi, gioielli, specialità dolci e salate… ce n’è davvero per tutti i gusti! E se vuoi prolungare la tua caccia all’acquisto perfetto, visita le strade circostanti, piene di boutique rinomate e di pasticceri artigianali, cioccolatieri, panettieri e ristoratori. Dopo aver curiosato tra le vetrine, non dimenticate di ammirare l’allestimento particolarmente suggestivo del quartiere.

A pochi passi dalla piazza si trova la Rue des Orfèvres, addobbata con le sue più belle luminarie. Spesso è molto frequentata, quindi attraversala con calma per immergerti in una favola natalizia. Alla fine della strada, ti troverai di fronte alla Cattedrale di Notre-Dame di Strasburgo.

Piazza Louise Weiss

Questa piazza è quella dove potrai trovare i piccoli produttori dell’Alsazia, conosciuti come Irréductibles Petits Producteurs d’Alsace, che offrono prodotti locali realizzati al 100% nella regione. Se vuoi stuzzicare le tue papille gustative, non esitate a fare un salto in piazza Louise Weiss per scoprire una vasta gamma di sapori: marmellate fatte in casa, succo di mela caldo, cioccolato in tutte le sue forme, Bredle, condimenti, gustosi vini alsaziani biodinamici e molte altre meraviglie. Dopo aver apprezzato e acquistato le prelibatezze offerte dagli Irréductibles Petits Producteurs d’Alsace, potrai divertirti con amici e familiari nel Villaggio dell’Avvento.

In linea con la tradizione di prepararsi alle festività durante le quattro settimane che precedono il Natale, questo allegro villaggio offre numerose opportunità di condivisione e socializzazione. In un ambiente magico e senza tempo, è il luogo ideale per i bambini e le famiglie, con i suoi numerosi eventi e attività. Non lontano da qui, i ponti coperti e la diga di Vauban meritano una visita soprattutto perché dal tetto della diga si gode di una vista ininterrotta sulla città e sulla sua cattedrale.

Le piazze Benjamin Zix e Saint-Thomas

La Petite France è una destinazione magica in qualsiasi stagione: autentiche case a graticcio, affascinanti strade acciottolate costeggiate dal fiume Ill, un pittoresco ponte girevole e una chiusa da cui si può osservare l’arresto delle imbarcazioni: l’atmosfera è particolarmente emozionante e suggestiva. Quando si comincia ad avvicinare il momento di festeggiare il Natale, tutta la zona viene adornata da meravigliose decorazioni che valgono davvero il viaggio.

Place Benjamin Zix ospita alcuni meravigliosi chalet dove troverai tutto il necessario per decorare la tua casa e la tavola delle feste, da graziose candele a deliziose tisane. Qui troverai tutto ciò che ti serve per portare il calore di questa piazza via con te e goderti il suo tepore nelle lunghe serate invernali. Troverai lo stesso tipo di tesori in Place Saint-Thomas, oltre a un’infinità di leccornie e gustose bevande calde per consolare gli affamati e i freddolosi. Per scattare una foto da cartolina vai verso il passaggio della chiusa accanto a Place Benjamin Zix. È un punto di osservazione molto popolare e spesso affollato, ma è solo perché lo merita davvero!

Il Natale equo e solidale del mercato OFF di Place Grimmeissen

Il mercato OFF, allestito per la prima volta nel 2016, è il luogo ideale dove coniugare consumismo e impegno. Nei container, che sostituiscono gli chalet, si ritrovano gli attori dell’economia sociale, solidale ed ecologica. Mobili vintage, abbigliamento di seconda mano e personalizzato, arti e mestieri locali originali, libri, giocattoli di seconda mano, alimenti biologici. Place Grimmeissen è completamente occupata: si può trovare il tempo per assaggiare piatti biologici o del commercio equo e solidale e godere di un programma particolarmente ricco di eventi, con appuntamenti settimanali (come i laboratori pomeridiani per i giovanissimi o le conferenze con i cittadini) e appassionanti giornate a tema.

Al mercato OFF si arriva per assistere a un incontro, ci si sofferma a cercare un regalo responsabile e si rimane a cena davanti a una tarte flambée biologica e locale: è aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 21.00, tranne il 24 novembre (chiusura alle 14.00) e il 24 dicembre (chiusura alle 18.00). Ogni sabato alle 11:30 viene organizzata una visita guidata gratuita del mercato OFF.