Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Cosa fare a Capodanno a Milano

Ci siamo, il countdown è partito e la notte più attesa dell’anno sta per arrivare. E voi, dove sarete quando scocca la mezzanotte? Se avete puntato su Milano, avete fatto centro. Questa città non si tira mai indietro quando c’è da festeggiare, e per l’ultima notte del 2025 ha preparato un menu di esperienze per tutti i gusti. Volete le emozioni dei grandi concerti dal vivo? Preferite l’atmosfera intima di un teatro storico? Oppure sognate location esclusive dove brindare con stile o piste da ballo dove scatenarvi fino all’alba?

La città meneghina ha pensato a tutti con un calendario d’eventi ricco e qualche omaggio alle vicinissime Olimpiadi Milano Cortina. Ecco cosa fare per Capodanno 2026 a Milano.

Cosa aspettarsi dalla piazza del Duomo

A differenza del programma del Capodanno a Roma e del Capodanno a Napoli la musica dal vivo e all’aperto non mancherà ma nessun concertone in piazza del Duomo. Sesto anno di fila per questa decisione da parte del Comune che preferisce distribuire eventi nelle piazze e nei quartieri invece di concentrare tutto in un unico spazio.

Concerti e musica dal vivo

Se siete cresciuti a pane e hit anni Novanta, l’Unipol Forum è la meta giusta perchè va in scena una serata tutta dedicata a quel decennio, con Max Pezzali affiancato dallo storico Deejay Time: un tuffo nel passato che promette cori a squarciagola e qualche inevitabile nostalgia.

Chi preferisce un’atmosfera più raccolta può invece scegliere l’Auditorium di Milano, dove l’Orchestra Sinfonica esegue la Nona Sinfonia di Beethoven. Un capolavoro senza tempo, ideale per salutare l’anno vecchio con intensità e solennità.E poi c’è il Blue Note, che per San Silvestro ospita un coro gospel americano: voci potenti, grande energia e un mix perfetto tra spiritualità e festa, capace di rendere la notte davvero speciale.

Spettacoli teatrali

Il 31 sera volete ridere fino a mezzanotte? Milano vi copre le spalle. Agli Arcimboldi c’è stand-up comedy di Max Angioni che vi farà passare dal ridere a crepapelle al “aspetta, questa è profonda”. Al Manzoni invece si va di commedia brillante, zero pensieri, risate garantite. Scegliete voi il mood.

Gli amanti dei musical possono scegliere il Carcano, che propone una rilettura di un classico degli anni Sessanta Hair, tra musica dal vivo e coreografie coinvolgenti. E per chi ama la comicità più diretta e tipicamente italiana, non manca una serata speciale con comici affermati e nuovi volti della scena milanese. Anche fuori città l’offerta non manca: a Rho, ad esempio, Paolo Rossi con la band intratterrà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte.

E se invece della notte no stop sceglieste di rallentare e partire soft? C’è chi ama iniziare l’anno nuovo senza caos, con il giusto ritmo e un’atmosfera che mette subito di buon umore. Il teatro Quattordicesimo vi aspetta la mattina del primo gennaio alle 11:30 con un concerto elegante e super rilassante: il modo perfetto per dare il benvenuto al 2026. In scaletta, capolavori firmati Bach e Tchaikovsky, per un viaggio musicale che attraversa i secoli e vi accompagna verso un inizio d’anno all’insegna della bellezza.