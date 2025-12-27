Concerti gratuiti, gospel, jazz, DJ set e live show animano il Capodanno fiorentino, trasformando le piazze in un grande palcoscenico a cielo aperto

iStock Il Capodanno a Firenze si festeggia nelle piazze più belle della città

Firenze si prepara a salutare il nuovo anno con una notte di musica, luci ed emozioni diffuse in tutta la città. Il Capodanno 2026 promette di trasformare le piazze storiche del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto, con eventi gratuiti pensati per tutti i gusti.

Dal grande concerto in Piazza Santa Croce, cuore pulsante dei festeggiamenti, fino alle atmosfere gospel, jazz e agli spettacoli di luce nelle altre piazze simbolo della città, la notte del 31 dicembre sarà un’occasione unica per vivere la città in modo diverso.

Concerto in Piazza Santa Croce

I festeggiamenti a Firenze avverranno soprattutto in Piazza Santa Croce. La notte del 31 dicembre 2025, la città accoglierà l’arrivo del 2026 con un grande concerto promosso dal Comune di Firenze, organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky. Sul palco si alterneranno Paola Iezzi, i Tiromancino guidati da Federico Zampaglione, Franco126 e SARAFINE.

A completare il cast, LAYANA e TOMASI. Ad aprire e chiudere la serata, dalle 21:00 all’1:00, il DJ set di Lele Sacchi, con la conduzione affidata a Leo Di Bello.

Capodanno in Piazza Santissima Annunziata

In Piazza Santissima Annunziata ci sarà il concerto Gospel Symphony-Firenze canta il Nuovo Anno ospitato nel suggestivo Loggiato dello Spedale degli Innocenti. L’evento, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina, unirà la forza travolgente delle voci gospel alla raffinatezza della musica cameristica, creando un dialogo unico tra tradizione e contemporaneità in una delle cornici rinascimentali più affascinanti della città.

Dalle 22:30 all’1:00, sul palco si alterneranno due cori di eccellenza, The Pilgrims Gospel Choir e Light Gospel Choir, accompagnati dall’ensemble orchestrale, per un percorso musicale che spazierà dagli spiritual a cappella al gospel tradizionale e moderno, fino a sorprendenti riletture pop e rock.

Jazz in Piazza del Carmine

In Piazza del Carmine, invece, il Capodanno si festeggia con Piazza del Carmine in Jazz, appuntamento organizzato dall’Associazione Music Pool. Dalle 22:30 alle 00:45 il sagrato della Chiesa del Carmine si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per il concerto del Nico Gori Young Lions, formazione che riunisce alcuni dei migliori talenti del jazz italiano, affiancata da un ospite d’eccezione come Fabrizio Bosso, tra i trombettisti più acclamati a livello internazionale.

La serata sarà un viaggio musicale tra swing e bebop, tra grandi riferimenti della tradizione americana, composizioni originali e raffinate incursioni nella musica brasiliana.

Capodanno all’Hard Rock Café

All’Hard Rock Cafe vi aspetta una serata all’insegna della musica, del gusto e del divertimento. L’appuntamento prende il via alle 20:30 con un drink di benvenuto e il DJ set di Carlo Nicoletti, in arte Carletto, che accompagnerà la cena con un menù speciale di tre portate pensato per l’occasione.

A seguire, spazio all’energia del live show dei Game Boys, pronti a far rivivere la magia della dance anni ’90 con tutte le hit che hanno segnato l’epoca d’oro del genere. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà fino a tarda notte con un nuovo DJ set di Carlo Nicoletti.