iStock Tutti gli eventi per trascorrere il Capodanno a Venezia

Venezia si prepara a dare il benvenuto al Capodanno 2026 con una notte lunga e ricca di appuntamenti. Il momento più atteso è sicuramente lo spettacolo pirotecnico nel Bacino di San Marco allo scoccare della mezzanotte. Per godere al meglio dello show, le visuali migliori sono in prossimità della fermata Actv Arsenale-Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio e Riva dei Sette Martiri.

I fuochi non sono l’unico evento previsto. Concerti, feste diffuse e iniziative speciali animeranno la città fino alle prime luci del mattino, trasformando Venezia in un palcoscenico a cielo aperto.

Inoltre, per facilitare il rientro dei viaggiatori dopo i festeggiamenti, Trenitalia, in accordo con la Regione del Veneto, ha attivato un programma speciale con sedici treni regionali straordinari. Trovate tutte le informazioni e gli orari sul sito ufficiale della compagnia!

Concerto al Gran Teatro La Fenice

Quello organizzato al Gran Teatro La Fenice rappresenta uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi delle festività veneziane ed è considerato il più importante concerto di Capodanno in Italia. Questa celebrazione, che culmina tradizionalmente il 1° gennaio (con repliche anche il 28, 29, 30 e 31 dicembre), è seguita ogni anno da un vasto pubblico grazie alla trasmissione radiofonica e televisiva.

Il programma è suddiviso in due parti: la prima, non trasmessa in TV, è dedicata alle esecuzioni orchestrali dell’Orchestra del Teatro La Fenice; la seconda vede protagonisti coro e solisti internazionali in celebri arie del repertorio operistico italiano, da Rossini a Verdi, da Puccini a Donizetti. Intermezzi di danza classica e brani popolari completano il programma, che si chiude tradizionalmente con il Va’ pensiero e il Brindisi de La Traviata, in un’atmosfera particolarmente elegante.

Il Capodanno degli Ibernisti

Tra i riti di Capodanno più famosi di Venezia c’è il bagno nelle acque del lido. Il 1° gennaio, alle 12:00, davanti al Blue Moon, il Gruppo Ibernisti del Lido darà vita alla 45ª edizione di questo appuntamento che unisce sport, tradizione e un pizzico di follia. Qualunque sia il meteo, decine di temerari si tufferanno nelle acque fredde per salutare simbolicamente l’inizio del nuovo anno. Ad attenderli a riva, un momento conviviale con lenticchie, cotechino e specialità tipiche, per scaldarsi e condividere lo spirito festoso del primo giorno dell’anno.

Cenone sul Galeone Veneziano

Per chi desidera vivere un Capodanno originale, il Cenone sul Galeone Veneziano offre un’esperienza esclusiva e suggestiva. Salpate le ancore, la serata prende il via con l’apertura del Gran Buffet di San Silvestro, accompagnato dai vini della cambusa e da un free bar disponibile per tutta la permanenza a bordo.

Navigando nella laguna, l’attesa cresce fino al momento più emozionante: il conto alla rovescia di mezzanotte davanti a Piazza San Marco, da vivere dal ponte del Galeone, con i calici alzati sotto la pioggia di fuochi d’artificio che illumina Venezia.

Capodanno in piazza a Mestre

Piazza Ferretto, nel cuore di Mestre, si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con uno degli eventi più attesi della notte di San Silvestro: RANDOM, UNA FESTA A CASO! Per l’occasione, la piazza si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto, animata da ospiti speciali pronti a far ballare e cantare il pubblico fino a mezzanotte e oltre.

Di cosa si tratta? Random® è la prima festa “a caso” d’Italia: nessuna regola, se non quella di vestirsi in modo totalmente casuale e divertente, lasciando spazio alla fantasia. La musica è imprevedibile, con continui salti tra generi ed epoche, dai grandi successi di sempre alle hit più amate. L’apertura dei cancelli è prevista per le 21:00, mentre si comincerà a ballare dalle 22:00. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.