Festeggiare il Capodanno 2026 con i bambini non significa solo fuochi d’artificio e countdown. Vuol dire creare ricordi, vivere esperienze adatte anche a loro e scegliere mete che offrano attività, intrattenimento e magia.

L’Italia, con la sua varietà di paesaggi, città d’arte, parchi a tema e villaggi invernali, è ricca di destinazioni perfette per un Capodanno in famiglia. Dalle città con musei interattivi alle località montane con neve e divertimento all’aria aperta, ecco 9 idee di viaggio dove i bambini troveranno tanto da fare e da scoprire.

Lago di Garda e Gardaland

Una delle mete più amate dalle famiglie italiane è il Lago di Garda, grazie alle numerose attrazioni pensate per bambini. Qui si trova Gardaland, uno dei parchi divertimento più grandi d’Italia, con tantissime aree tematiche e giostre per tutte le età. Fino al 6 gennaio 2026 il parco si trasforma in Gardaland Magic Winter, un suggestivo paesaggio invernale con luci, spettacoli e attività speciali.

Oltre al parco, la zona del lago offre passeggiate panoramiche, mercatini di Natale e scorci incantevoli che anche i bambini possono apprezzare.

Leolandia: Capodanno per i più piccoli

Una delle mete più amate dalle famiglie con bambini piccoli è Leolandia, il parco a tema vicino a Bergamo che per il periodo festivo si trasforma in Natale Incantato.

Fino al 6 gennaio, viene allestito un grande albero di Natale, i bambini possono incontrare Babbo Natale e consegnare la loro letterina, assistere a spettacoli dal vivo e partecipare a parate con i personaggi dei cartoni animati come Superpigiamini, Masha e Orso o il Trenino Thomas. La zona del parco si anima con cantastorie, pista di pattinaggio sul ghiaccio, baby dance e truccabimbi, rendendo la visita un’esperienza completa per tutta la famiglia anche a Capodanno.

AcquarioVillage di Genova

Per le famiglie in cerca di un’esperienza di Capodanno diversa dal solito, l’AcquarioVillage di Genova propone un modo unico di festeggiare tra creature marine, laboratori e sorprese per i più piccoli.

La notte del 31 dicembre, la struttura offre un evento speciale per salutare il nuovo anno circondati dall’atmosfera suggestiva delle grandi vasche, dove bambine e bambini possono ammirare gli abitanti del mare in un contesto festivo e affascinante.

In contemporanea, per la prima volta anche La Città dei Bambini e dei Ragazzi – il museo esperienziale dedicato ai cinque sensi – apre le sue porte per una serata di giochi, animazioni e attività insieme alle famiglie, con un conto alla rovescia e un brindisi pensati anche per i più giovani.

Torino, le luci d’artista

Torino è famosa per le sue Luci d’Artista, installazioni luminose spettacolari che trasformano le strade cittadine in un percorso magico per i bambini e gli adulti.

Durante il periodo di Capodanno, la città propone spesso eventi in piazza e attività per famiglie, con spettacoli e attrazioni pensate per tutte le età. Passeggiare sotto le luci nel cuore di Torino – fino all’11 gennaio 2026 – è un’esperienza suggestiva che unisce arte, festa e divertimento per i più piccoli.

Roma: cultura e musei interattivi

La Capitale è una scelta sorprendentemente adatta alle famiglie: oltre ai classici festeggiamenti in piazza e ai fuochi d’artificio, Roma offre molte attrazioni pensate per i bambini.

Per esempio, Explora, il Museo dei Bambini, propone aree interattive e laboratori creativi che stimolano la curiosità e la manualità dei più piccoli.

Oltre a Explora, nella città si possono visitare musei interattivi come il Museum of Illusions, dove i bambini esplorano illusioni ottiche e percezioni visive giocando, oppure attrazioni educative immersive come Welcome to Rome, che racconta la storia della città con proiezioni dinamiche.

Verona e il Villaggio di Natale

Verona è un’altra città ideale per il Capodanno in famiglia. Nel periodo delle feste la piazza principale viene animata da mercatini di Natale, luci e decorazioni, e spesso si organizzano giostre, giochi e attività per bambini nel vicino Villaggio di Natale – aperto fino al 6 gennaio 2026 a Bussolengo. Piazza Bra diventa il cuore delle celebrazioni, con spettacoli, musica e fuochi d’artificio e un’atmosfera festiva perfetta per vivere la notte di San Silvestro con i propri figli.

Firenze: musei e laboratori per famiglie

Firenze è una destinazione d’arte che sa parlare anche ai bambini. Durante le festività, molti musei (come quelli Civici Fiorentini) e istituzioni culturali organizzano laboratori creativi pensati appositamente per i più piccoli, permettendo loro di avvicinarsi all’arte in modo ludico.

Piazze illuminate, spettacoli dal vivo, eventi al Parco delle Cascine e mercatini contribuiscono a un’atmosfera di festa, mentre le visite guidate family‑friendly nei musei offrono esperienze educative e divertenti per tutta la famiglia.

Dolomiti: neve e attività per i più piccoli

Per chi ama la montagna in inverno, alcune aree delle Dolomiti offrono esperienze che entusiasmano i bambini anche fuori dalle classiche piste da sci. Per esempio, nel comprensorio della Plose, vicino a Bressanone, il WoodyWalk è un percorso interattivo con aree gioco, scivoli e punti didattici immersi nella natura, perfetto per famiglie con bambini.

Molte località dolomitiche propongono anche passeggiate con le ciaspole su sentieri facili, aree dedicate allo slittino e piste per principianti dove i bambini possono divertirsi in sicurezza. Le Dolomiti combinano paesaggi spettacolari con attività all’aria aperta che rendono il Capodanno più attivo e coinvolgente per i più giovani.

Nevelandia Sappada: divertimento sulla neve

Per tutte le famiglie che stanno invece pensando a una destinazione invernale davvero “family‑friendly” e piena di attività per i bambini, Nevelandia a Sappada, in provincia di Udine, è una scelta perfetta per un Capodanno all’aria aperta.

All’interno dell’area neve di Sappy Park i più piccoli trovano piste per gommoni e bob, parco gonfiabili e giochi sulla neve, tutti pensati per fasce d’età diverse. Qui i bambini possono divertirsi con tantissime attrazioni differenti come scivoli, altalene sulla neve e tanto altro, mentre una mascotte animata e un team di animatori coinvolgono i piccoli in giochi e animazioni.

Questo tipo di attrazione è perfetto per chi vuole combinare la magia del paesaggio montano con attività outdoor semplici e sicure anche per i bambini più piccoli, dalle piste da bob ai gonfiabili, rendendo il Capodanno un’esperienza di festa e divertimento sulla neve.