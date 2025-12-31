iStock Persone che si divertono durante una kermesse musicale all'aperto

Il Concerto di Capodanno Rai 2026 arriva a Catanzaro, portando nel capoluogo calabrese uno degli eventi televisivi più seguiti “L’Anno che Verrà”, storico appuntamento di Rai 1 che accompagna milioni di italiani nel passaggio al nuovo anno. Trasmesso in diretta nazionale la sera del 31 dicembre 2025, la kermesse quest’anno si svolgerà sul Lungomare “Stefano Pugliese” di Catanzaro Lido, affacciato sul Mar Ionio.

La scelta di Catanzaro conferma il ruolo sempre più centrale della Calabria nel panorama dei grandi eventi culturali e musicali (dopo Crotone e Reggio Calabria, la grande kermesse di Capodanno torna in Calabria per il terzo anno consecutivo).

Il cast del Capodanno Rai 2026

Il concerto di Capodanno Rai è da sempre sinonimo di grandi artisti e intrattenimento di qualità, e l’edizione 2026 non fa eccezione. A guidare la serata sarà Marco Liorni, volto amatissimo della televisione italiana, affiancato dalla cantante Nina Zilli, che ricoprirà anche il ruolo di co-conduttrice.

Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più noti della musica italiana, offrendo uno spettacolo pensato per un pubblico trasversale.

Tra gli artisti annunciati figurano Anna Oxa, Orietta Berti, Patty Pravo, Rocco Hunt, Clementino, Ivan Cattaneo, Cristiano Malgioglio, Rosanna Fratello, Ice Mc e Antonino.

A completare il cast anche formazioni storiche come i Cugini di Campagna e i Neri per Caso, mentre le esibizioni di Serena Brancale e Sal Da Vinci contribuiranno ad aprire e scandire i momenti più emozionanti della serata. Ancora in forse, invece, per problemi personali, la presenza di Massimo Ranieri e Nino Frassica.

Non mancheranno poi durante la serata momenti di spettacolo e comicità. Il risultato è un mix di generi musicali, epoche e stili che rende il Capodanno Rai 2026 a Catanzaro un evento capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di musica in Calabria.

Catanzaro protagonista del Capodanno

Il cuore dell’evento sarà il quartiere marino Catanzaro Lido, zona balneare della città con la spiaggia Bandiera Blu e la Riserva Naturale delle Dune di Giovino, scelta per la sua ampiezza e per la scenografia naturale offerta dal mare. Il grande palco allestito sul lungomare permetterà al pubblico di assistere dal vivo allo spettacolo e al tradizionale countdown di mezzanotte.

Per chi non riuscirà ad avvicinarsi all’area del palco, la città prevede maxischermi in punti strategici (in Piazza Dogana e in Località Giovino), consentendo a residenti e visitatori di vivere comunque le vibrazioni del concerto.

Come raggiungere il concerto

Per il Concerto di Capodanno Rai 2026 a Catanzaro è stato predisposto un piano speciale di mobilità per facilitare l’afflusso del pubblico verso il Quartiere Lido.

Tra le principali soluzioni previste c’è l’utilizzo dell’area parcheggio dell’Ente Fiera “Giovanni Colosimo”, collegata al Lungomare tramite bus navetta dedicati attivi dal pomeriggio fino a notte inoltrata (dalle 16 alle 4). Un servizio simile sarà operativo anche dal Centro Storico (Terminal Kennedy) verso la Stazione FDC Sala (dalle 18 alle 4:30).

Nella serata del 31 dicembre sarà disponibile anche il parcheggio del Parco Commerciale “Le Fontane”, da cui partiranno navette dirette verso l’area del concerto (dalle 18 alle 4) al costo di 4 euro andata/ritorno.

I biglietti per i servizi navetta saranno acquistabili nei principali hub di partenza o direttamente a bordo dei mezzi.