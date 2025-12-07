Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock I concerti di Capodanno 2026 in Italia

La notte di San Silvestro si conferma uno dei momenti più attesi dagli amanti della musica dal vivo. In tutta la Penisola, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva dove città grandi e piccole radunano migliaia di persone per un saluto all’anno che termina e un brindisi a quello che comincia. Piazza dopo piazza, il Capodanno 2026 promette una lunga carrellata di artisti, con generi che spaziano dal pop più ascoltato ai cantautori, fino ai progetti orchestrali e ai live di forte richiamo mediatico.

Diamo allora uno sguardo alle principali città che accoglieranno il pubblico con concerti gratuiti in suggestive cornici urbane, trasformate per una notte in palcoscenici a cielo aperto.

Catanzaro: il Capodanno Rai

Per l’appuntamento televisivo di fine anno, la Rai torna in Calabria e sceglie come sfondo il lungomare di Catanzaro Lido. L’edizione 2026 de “L’Anno che Verrà” approda così sul Lungomare Stefano Pugliese, una location affacciata sul mare che offrirà un colpo d’occhio davvero scenografico per lo show in diretta nazionale su Rai 1.

Alla conduzione viene confermato Marco Liorni, volto ormai familiare del Capodanno Rai, chiamato a guidare una lunga serata in cui si alterneranno artisti affermati e giovani nomi della scena italiana. Il pubblico potrà contare anche sull’irrinunciabile spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte, che darà il benvenuto al 2026 mentre la rete propone immagini e racconti dedicati alle bellezze artistiche e naturali della città e dell’intera regione.

Catania: Ghali in Piazza Duomo

iStock

A Catania, la notte di San Silvestro si accende con uno degli artisti più influenti del panorama urban italiano: Ghali sarà il protagonista della grande festa in Piazza Duomo, dove salirà sul palco per chiudere il 2025 con un live attesissimo.

La serata prenderà forma già nelle ore precedenti grazie alle esibizioni di Zapato, Color Indaco, Kaballà e Marina Rei, chiamati a scaldare la piazza prima del main event. Tra le presenze annunciate aleggia anche il mistero di un ospite segreto, che molti collegano alle finaliste di X Factor Rob e Delia.

Il concerto rientra nel programma natalizio cittadino e rappresenta uno dei momenti di punta del cartellone che traghetta da Natale al Capodanno 2026.

Palermo: Arisa e The Kolors

Palermo sceglie la musica pop per il suo Capodanno in piazza e punta su due nomi che negli ultimi anni hanno raccolto grande consenso di pubblico: Arisa e The Kolors saranno infatti i protagonisti della serata nella cornice di Piazza Ruggero Settimo, ai piedi del Teatro Politeama.

L’amministrazione comunale ha voluto trasformare la notte del 31 dicembre in un grande evento aperto a cittadini e turisti, con l’intenzione di creare un momento di condivisione capace di unire identità cittadina e atmosfera festosa. Tra hit radiofoniche e momenti pensati per il coinvolgimento collettivo, il Capodanno palermitano promette un clima gioioso e un’organizzazione orientata alla sicurezza e alla tranquillità del pubblico.

Salerno: Mahmood protagonista

A Salerno il passaggio al nuovo anno si intreccia con lo scenario suggestivo delle “Luci d’Artista”, la rassegna che ogni inverno illumina la città campana. In questo contesto, Piazza della Libertà ospiterà il concerto di Mahmood, chiamato a guidare la festa del 31 dicembre con le sue sonorità contemporanee e il repertorio che negli ultimi anni lo ha consacrato tra i nomi più originali del pop italiano.

L’evento, promosso dal Comune di Salerno, rappresenta uno dei momenti più attesi delle celebrazioni e si prepara ad attirare un grande pubblico, che potrà vivere il Capodanno tra installazioni luminose e musica dal vivo sul mare.

Genova: i Pinguini Tattici Nucleari

Genova si prepara a una notte di ritmo e aggregazione nel cuore della città. Piazza della Vittoria, già sede di alcuni dei maggiori eventi pubblici, diventa anche per il 2026 il centro del Capodanno: sarà allestito un palco imponente, dotato di maxischermi, giochi di luci e un fitto programma musicale che abbraccia l’intera serata, tra dj set d’apertura e un dopo-mezzanotte all’insegna della festa.

A calcare la scena poco prima dello scoccare delle 24 saranno i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più amate degli ultimi anni, pronti a trascinare la piazza con i loro successi e a dare il via al nuovo anno con un live dal forte impatto emotivo.

Mantova: Vinicio Capossela

iStock

Mantova sceglie un’atmosfera più intima e cantautorale per festeggiare l’arrivo del 2026. Piazza Sordello ospiterà infatti un concerto gratuito con protagonista Vinicio Capossela, artista dalla poetica inconfondibile, capace di portare sul palco un universo immaginifico fatto di parole, racconti e sonorità originali.

La serata inizierà alle 21:30 con il dj-set dei Blue Mondays, che introdurranno il pubblico al clima della festa. Alle 22:00 è previsto l’inizio del concerto di Capossela, che accompagnerà la piazza fino allo scoccare della mezzanotte, quando il cielo sarà illuminato dai fuochi d’artificio e la musica tornerà a risuonare con un ulteriore dj-set.

Crotone: Max Gazzè e la Calabria Orchestra

A Crotone, Piazza Pitagora si trasforma nel cuore pulsante di una serata pensata per unire tradizione orchestrale e modernità. Dalle 23:00, Max Gazzè salirà sul palco insieme alla Calabria Orchestra con il progetto “Musicae Loci”, pensato per unire sonorità contemporanee, arrangiamenti suggestivi e un forte legame con il territorio.

Il concerto promette di guidare il pubblico verso la mezzanotte in un crescendo di emozioni e partecipazione, con un’atmosfera che si preannuncia intensa e ricca di suggestioni, ideale per dare il benvenuto al 2026 con grande energia.

Olbia: Mengoni e Lazza

A Olbia il Capodanno 2026 porta con sé anche una novità logistica di grande impatto. Dopo oltre vent’anni, infatti, la città cambia location per il concerto di fine anno, trasferendo l’evento nel porto interno, dove è stata allestita una grande arena affacciata sull’acqua.

Su questo nuovo palco, la serata verrà inaugurata dall’esibizione di Marco Mengoni, che si esibirà prima della mezzanotte con un live attesissimo. Dopo il brindisi, a proseguire la festa sarà Lazza, artista tra i più ascoltati del momento, pronto a scaldare il pubblico fino a notte inoltrata.

Savona: Le Vibrazioni

Savona saluterà il nuovo anno in Piazza Sisto IV con un programma che vede musica, intrattenimento e clima festoso. Sul palco saranno presenti i conduttori Luca Galtieri e Marco Anelli, chiamati a scandire i tempi della serata fino al momento più atteso: il concerto delle Vibrazioni, band che dagli esordi agli anni sanremesi ha firmato numerosi brani entrati nell’immaginario collettivo.

Il gruppo si presenterà con una formazione arricchita da due musicisti di rilievo, Roberto Dell’Era al basso e Fabio Zacco alle tastiere, per un live che promette energia e partecipazione. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa proseguirà con la musica dei DJ Fabietto e Rudy, per un Capodanno gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Siena: Irama in Piazza del Campo

iStock

Siena chiude il suo 2025 con un grande evento in una delle piazze simbolo d’Italia: Piazza del Campo ospiterà il concerto di Irama, inserito nel cartellone “Siena Incanta” e pensato per offrire alla città toscana un inizio di 2026 carico di ritmo e atmosfera festosa.

L’organizzazione, sostenuta anche dai Teatri di Siena, punta a trasformare l’appuntamento in un momento di forte richiamo, con un artista molto amato dal pubblico più giovane ma capace di intercettare un’audience trasversale grazie al suo stile emotivo e alle sue performance dal vivo.