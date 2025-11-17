Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il Capodanno arriva puntuale ogni anno, ma non tutte le notti di San Silvestro sono uguali. C’è chi sogna grandi feste in piazza, chi vuole ballare fino all’alba, chi preferisce un cenone gourmet e chi invece cerca atmosfere romantiche o avventure nella neve. La buona notizia? In Italia puoi trovare tutto questo, e anche di più. Se state già organizzando dove andare per un Capodanno 2026 in Italia indimenticabile, ecco una selezione di città che promettono di farti iniziare l’anno nuovo col botto.

Indice Genova

Cortina

Bologna

Alghero

Taormina

Genova

Genova non delude mai quando si parla di Capodanno. La location simbolo è Piazza De Ferrari, dove ogni anno la musica fa vibrare la città. Per accogliere il 2026, sul palco saliranno i Pinguini Tattici Nucleari. Per chi ama il mare e le atmosfere più soft, il Porto Antico è un’altra tappa obbligata: pista di pattinaggio, ruota panoramica, spettacoli per bambini e un panorama che, di notte, diventa pura poesia.

Se invece cercate qualcosa di davvero unico, potreste scegliere di festeggiare il Capodanno… sott’acqua (o quasi): all’Acquario di Genova, circondati da vasche luminose e creature marine, è un’esperienza che conquista grandi e bambini.

Cortina

Cortina è la meta lifestyle per eccellenza e per Capodanno 2026 la Regina delle Dolomiti si prepara a stupire, anche in vista dei futuri eventi olimpici. Tante le attività da fare: dalle escursioni in motoslitta alle Tre Cime di Lavaredo alla discesa in slittino sul Monte Piana senza dimenticare lo sci. E ovviamente non può mancare l’après-ski: a Cortina è un must. Cocktail bar, locali glamour, musica e un’atmosfera chic che vi farà arrivare alla mezzanotte già col sorriso stampato in faccia.

Bologna

Bologna è una città che trasforma il Capodanno in un rito collettivo, con un mix di musica, tradizione e positive vibes. Si parte dalla mitica Piazza Maggiore, dove la sera del 31 si balla, si canta. Il momento clou? Ovviamente il Falò del Vecchione, il simbolico rogo dell’anno appena passato. Vedere le fiamme illuminare la piazza allo scoccare della mezzanotte è una tradizione che non smette mai di emozionare.

Alghero

Se desiderate iniziare il 2026 in modalità “good vibes only”, Alghero è la destinazione perfetta. L’evento prende il nome di Cap d’Any ed è capace di accendere la città per settimane intere. Concerti, spettacoli, musica dal vivo, artisti in movimento: ogni angolo diventa una festa.

La serata del 31 dicembre, però, è pura magia: quando il cielo sopra il mare esplode di fuochi d’artificio, la baia si illumina e il lungomare si riempie di applausi e musica. Le discoteche e i locali restano aperti tutta la notte, con dj e live performance perfette per chi non vuole mai dire “stop”. E il primo giorno dell’anno? Se avete energie residue o se vi svegliate prima di pranzo, potete esplorare la città a piedi oppure in bici e godervi (con un po’ di fortuna) una giornata soleggiata.

Taormina

Chi progetta un Capodanno romantico, raffinato e con un panorama da cartolina non può che puntare su Taormina. La località affacciata sul mare incanta con il celebre teatro greco, con cenoni gourmet e feste eleganti. Chi invece preferisce dedicare le feste alla cultura può scegliere tra visite guidate dell’Etna, tour del centro storico e percorsi che portano fino al suggestivo castello di Taormina.