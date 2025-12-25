La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Chi ha detto che il Capodanno deve passare solo tra cene eleganti, concerti in piazza o brindisi in salotto? Nei parchi divertimento, la mezzanotte arriva con un mix di urla di gioia sulle giostre, fuochi d’artificio a sorpresa e zucchero filato che cola sulle mani. In Italia sono diversi i parchi che non solo resteranno aperti il 31 dicembre, ma che organizzano tanti eventi, spettacoli e iniziative per far divertire un pubblico di tutte le età.

Ecco dove andare se volete trascorrere Capodanno 2026 nei parchi divertimento!

Capodanno a Cinecittà World

Dalle 18:00 alle 6:00 del mattino, il Capodanno a Roma si festeggia anche a Cinecittà World, che vi aspetta per 12 ore di divertimento non-stop. Saranno più di 40 le attrazioni aperte, oltre che quattro stage musicali e una varietà di cene e cenoni a tema.

Dal revival Anni ’70 agli Anni ’90 e 2000, dal reggaeton alla techno, fino a esperienze uniche come Face 2 Face NYE by Neon con DJ internazionali e show spettacolari. Allo scoccare della mezzanotte, oltre 3.000 fuochi d’artificio illuminano il cielo, creando coreografie di luce e colori. Completa l’esperienza una ricca offerta gastronomica e un servizio di navette da Roma, per tornare a casa in sicurezza.

Capodanno a Gardaland

Gardaland Resort, invece, celebra il Capodanno 2026 con Shine On ’75, un evento esclusivo che rende omaggio agli Anni ’70 e ai 50 anni del parco. Il 31 dicembre, gli hotel del resort ospitano una serata con animazione, performance dal vivo e atmosfere curate nei minimi dettagli.

Il cenone di Capodanno propone un percorso gastronomico con piatti della tradizione rivisitati, selezioni vegetariane, vegane e gluten-free e un menù dedicato ai più piccoli. Allo scoccare della mezzanotte, il brindisi inaugura l’inizio del nuovo anno, seguito da un after-dinner ricco di musica. L’evento è incluso nei pacchetti soggiorno, perfetto per famiglie e appassionati del divertimento.

Capodanno a Fiabilandia

Anche Fiabilandia a Rimini festeggia il Capodanno in modo speciale con una giornata pensata per tutta la famiglia. Il 31 dicembre, il parco apre già dalle 11:00 alle 17:00, con ingresso gratuito per chi acquista gettoni singoli o sceglie il Winter Pass, permettendo di godere delle attrazioni fino al pomeriggio.

La serata prende vita dalle 21:30 con il Gran Veglione, un evento speciale senza attrazioni in funzione, ma ricco di atmosfera festiva. I partecipanti possono gustare un buffet dolce e salato, con cotechino, lenticchie, panettone e spumante, prima di assistere allo spettacolo Christmas Circus. Allo scoccare della mezzanotte, il brindisi con gli artisti del Christmas Circus segna l’inizio del nuovo anno, seguito da musica e balli con DJ set.

Capodanno a Leolandia

Seppur non ci sia un evento vero e proprio dedicato al Capodanno, il parco di Leolandia resta aperto con le sue iniziative festive. Dal Gran Galà d’Inverno, uno spettacolo in stile Broadway con 25 artisti, coreografie sorprendenti e fiocchi di neve giganti, al racconto teatrale de Il Regno del Natale Incantato, tra elfi, fate e principesse.

I bambini possono incontrare Babbo Natale nella sua baita e partecipare al laboratorio del Truccabimbi, mentre le famiglie possono divertirsi tra le attrazioni adrenaliniche di Crazy Circus o quelle più tranquille come il Trenino Thomas e la Giostra Cavalli. La nuova pista di pattinaggio su ghiaccio e le delizie dello street food natalizio, tra waffle, crepes e cioccolata calda al pandoro, completano l’esperienza.