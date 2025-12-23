Scoprite quali sono gli eventi imperdibili del Capodanno 2026 a Roma: concerti gratuiti, feste in città, spettacoli teatrali e fuochi d'artificio mozzafiato

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Fuochi d'artificio sul Monumento a Vittorio Emanuele II

Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con il suo consueto mix di grandiosità e intimità, tra concerti, spettacoli teatrali e celebrazioni esclusive. Dal grande evento che anima il Circo Massimo fino ai veglioni eleganti in palazzi storici, hotel e ristoranti, il Capodanno capitolino si conferma un mosaico di musica, luci e rituali collettivi.

La notte del 31 dicembre scorre tra concerti gratuiti, teatri in festa, club che fondono cena e DJ set in un’unica esperienza, ma anche momenti di raccoglimento spirituale nelle basiliche e in Vaticano, per chi preferisce salutare l’anno che verrà in silenzio e contemplazione.

Questi gli eventi da non perdere!

Concerto gratuito al Circo Massimo

Il cuore pulsante del Capodanno romano è il grande concerto gratuito al Circo Massimo che richiama ogni anno decine di migliaia di persone per salutare l’anno nuovo in un’atmosfera condivisa. Dalle 21:00 del 31 dicembre, il palco si anima con musica dal vivo, spettacoli e fuochi d’artificio, grazie a una line-up che mescola pop, rap e cantautorato.

I protagonisti di quest’anno sono Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. A scandire l’attesa della mezzanotte e il dopo brindisi ci pensano i DJ set di Dimensione Suono Roma, con JJ Carrozzo e lo show di Don Cash.

Capodanno a teatro

Il Capodanno a Roma si celebra anche a teatro, con spettacoli per tutti i gusti. Al Sistina, Enrico Brignano torna con il suo Speciale Capodanno, con due appuntamenti: la sera del 31 dicembre dalle 21:30, con brindisi in teatro a mezzanotte, e una replica il 1° gennaio alle 18:00. All’Auditorium Parco della Musica, Edoardo Leo porta in scena Ti racconto una storia, reading con musica dal vivo, mentre Francesco Cicchella, all’Auditorium della Conciliazione dalle 22:00, intrattiene con il suo One Man Show e le migliori imitazioni. Maurizio Battista, invece, anima il Teatro Olimpico con MB Show-Speciale Capodanno. Infine, non può mancare Lo Schiaccianoci al Teatro dell’Opera.

Dinner show con performance

Palazzo Brancaccio ospita Timeless Elegance, un evento pensato per trasformare il Capodanno in un’esperienza immersiva. All’interno di SPAZIO FIELD, musica, arte e alta cucina si fondono per creare un’atmosfera unica. Il countdown verso il nuovo anno è accompagnato da un elegante dinner show con performance dal vivo. La serata si completa con un esclusivo Gala Dinner con tavoli imperiali, un menù gourmet firmato dai migliori chef e una selezione raffinata di cocktail e vini pregiati.

Capodanno a Cinecittà World

Per chi cerca un Capodanno fuori dal comune, Cinecittà World è il luogo perfetto. Dalle prime ore della sera del 31 dicembre fino all’alba del 1° gennaio, il parco offre 12 ore di divertimento non-stop con oltre 40 attrazioni aperte, show dal vivo, DJ set, musica su più stage e cene a tema incluse nei biglietti.

A mezzanotte la serata esplode con un imponente spettacolo di fuochi d’artificio, mentre gli ospiti ballano al ritmo di generi diversi, dal reggaeton al revival, passando per l’elettronica e la musica commerciale. Tra spettacoli, animazione e performance, è un modo spettacolare di salutare il nuovo anno!

Capodanno con serata Gospel

Infine, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica si trasforma in una vibrante chiesa gospel. Alle 22:00 del 31 dicembre, Marquis Dolford & The Capital Gospel Group offrono uno spettacolo che va oltre i tradizionali canti natalizi, mescolando groove, blues e intense ballate slow-folk. Con una formazione di otto elementi tra voci potenti e una sezione ritmica coinvolgente, la serata promette di toccare cuore e anima, regalando un ritmo travolgente e un’energia positiva.