Getty Images Cosa fare a Napoli per Capodanno

A Napoli il Capodanno 2026 si festeggia in grande con ben 4 giorni di eventi, feste e attività. Le piazze, la zona del lungomare e i vicoli più antichi sono tutti coinvolti nel saluto al 2025 e nel dare il benvenuto al nuovo anno. Dal 29 dicembre al 1 gennaio eventi gratuiti, concerti e spettacoli animano la città. Ecco cosa fare nella città capoluogo della Campania per l’ultimo dell’anno.

Aspettando il Capodanno: gli eventi

I festeggiamenti prendono il via il 29 dicembre con un grande evento dedicato all’identità musicale partenopea. Al PalaVesuvio di Ponticelli, il racconto sonoro attraversa decenni di storia, mescolando radici popolari, contaminazioni soul e nuove visioni urbane.

Il 30 dicembre è la giornata dedicata alle nuove generazioni. Giovani artisti, rap, urban e contaminazioni elettroniche accendono il palco con una sfida creativa che guarda al futuro. Se amate scoprire talenti emergenti e respirare l’energia delle nuove scene musicali, questa è la serata che fa per voi.

Per chi cerca qualcosa di più tranquillo, ci sono i concerti nei teatri storici come il San Carlo, o nelle basiliche del centro antico, con musica sacra e classica per salutare l’anno. Vale la pena anche fare un giro a San Gregorio Armeno: pure a Capodanno la strada dei presepi è animata, tra botteghe, tradizione e quella dose di ironia che non manca mai.

Il grande concerto in Piazza del Plebiscito

La notte di San Silvestro vi conduce nel cuore scenografico della città. In Piazza del Plebiscito, incorniciata dal Palazzo Reale e dalla Basilica di San Francesco di Paola, va in scena il concerto più atteso. Insomma, intrattenimento musicale protagonista come per il Capodanno a Roma. A partire dalla sera e fino alle prime ore del nuovo anno, vi ritroverete a cantare e ballare con artisti amatissimi dal pubblico italiano, tra cui Elodie e Serena Brancale, insieme a ospiti che rappresentano diverse anime della musica napoletana e nazionale.

Il momento più atteso arriva a mezzanotte: si brinda tutti insieme, le luci si accendono, la gente si abbraccia e c’è quella sensazione particolare di cominciare l’anno nuovo in uno dei posti più belli d’Italia. È una festa aperta a tutti, che riesce a far stare insieme persone di età diverse sotto lo stesso cielo.

DJ Set sul lungomare

Se dopo il concerto avete ancora voglia di ballare, il lungomare vi aspetta. Tra piazza Vittoria e la Rotonda Diaz, la musica elettronica accompagna la notte fino all’alba, con il mare come sfondo e il Vesuvio che osserva in silenzio. Poco dopo la mezzanotte, lo sguardo si alza verso il cielo: i fuochi d’artificio illuminano la zona di Castel dell’Ovo e via Partenope, ma anche le colline del Vomero e Posillipo rispondono con giochi di luce spontanei. È uno spettacolo diffuso, imperfetto e meraviglioso, proprio come Napoli che è, a tutti gli effetti, una delle mete low cost dove trascorrere il Capodanno.

1° gennaio: il buongiorno con That’s Napoli

Il nuovo anno si apre in musica anche di giorno. A mezzogiorno del 1° gennaio, piazza Municipio ospita la nuova edizione di That’s Napoli Live Show. Un coro potente e coinvolgente, accompagnato da musicisti dal vivo, vi regala un concerto che unisce classici napoletani e grandi successi internazionali in mash-up sorprendenti. È il modo migliore per iniziare il 2026 con un sorriso, lasciandovi trasportare da voci che raccontano Napoli al mondo.