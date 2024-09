I 5 luoghi da non perdere a Bolzano e dintorni

Fonte: iStock Vista aerea del centro storico di Bolzano

Bolzano è una città che riserva sempre grandi sorprese, mentre i suoi dintorni offrono infinite opportunità per una fuga nella natura in uno dei luoghi più belli al mondo: le Dolomiti. Organizzare un viaggio in questa zona del Trentino-Alto Adige significa vivere un itinerario completo tra cultura, natura e design, respirando l’aria a pieni polmoni e stimolando la nostra voglia di scoperta a spasso tra castelli, laghi dai colori arcobaleno e montagne in un mix perfetto tra sport, benessere ed esplorazione urbana.

Qui si parlano due lingue, l’italiano e il tedesco, e grazie alla sua alta qualità della vita ha raggiunto il podio nelle varie classifiche delle migliori città dove vivere in Italia. Le cose da vedere a Bolzano e nei dintorni sono tante ma, se avete poco tempo per visitarla, magari un solo weekend, abbiamo selezionato i 5 luoghi assolutamente da non perdere.

Il Duomo di Bolzano

Se dovessimo scegliere un luogo in grado di racchiudere le due anime di Bolzano, quella italiana e quella tedesca, questo sarebbe sicuramente il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, chiamato anche Dom Maria Himmelfahrt o Propsteipfarrkirche Bozen. Epicentro spirituale della città, è incastonato nella frequentatissima Piazza Walther e unisce magistralmente due stili: quello romano e quello gotico. A completare la struttura ci sono il tetto, le cui piastrelle riflettono colorazioni vivaci tendenti al verde e all’oro, e il marmo di colore rosso e giallo che compone l’edificio, proveniente dalla Bassa Atesina e dalla Val Gardena.

Nato come chiesa paleocristiana, nel corso dei secoli il Duomo ha cambiato spesso il suo aspetto. Quello che possiamo ammirare oggi, infatti, è il frutto di tutta una serie di lavori svolti nel periodo compreso tra il XV e il XVI secolo. Al suo interno potete visitare anche un museo dedicato alle arti sacre risalenti all’età barocca e provenienti da tutto il Tirolo.

Fonte: iStock

Castel Mareccio

Dopo aver esplorato il centro di Bolzano, lasciatevi avvolgere dal fascino storico dei suoi dintorni. Tra i cinque luoghi da non perdere rientra sicuramente Castel Mareccio, un’antica costruzione posizionata in uno splendido vigneto. Residenza tipicamente rinascimentale, il castello viene impiegato anche come location d’eccezione per l’organizzazione di eventi.

Fu menzionato per la prima volta nel XIII secolo e restò di proprietà dei di Mareccio (da qui il nome arrivato a noi) fino alla metà del XV secolo, quando passò alla famiglia Römer. Il castello venne ampliato diventando un punto di riferimento per i nobili che avevano aderito al credo protestante. Dopo svariati passaggi di proprietà, oggi è gestito dalla Fondazione Castelli di Bolzano che permette ai visitatori di scoprirlo nelle giornate in cui non sono presenti eventi o manifestazioni. Per aiutarvi nell’organizzazione della vostra visita, nel sito ufficiale troverete un calendario con tutte le date disponibili.

Fonte: iStock

Il lago di Carezza

Forse uno dei luoghi più fotografati e postati su Instagram, il lago di Carezza è un gioiellino da vedere almeno una volta nella vita, magari di prima mattina per evitare la folla. Su questo specchio d’acqua dalle diverse tonalità che variano tra il turchese e il verde smeraldo si riflettono le vette frastagliate delle Dolomiti. Situato in Val d’Ega, a pochi chilometri di distanza da Nova Levante, viene chiamato “Lec de Ergobando” in ladino, che significa ‘Lago dell’Arcobaleno‘, ed è raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici.

Una volta arrivati potete passeggiare lungo il percorso circolare che affianca il lago e che, in più o meno 20 minuti, vi permetterà di ammirarlo da prospettive sempre diverse. Da qui partono anche tantissimi sentieri di trekking, quindi potete optare per inserire il lago di Carezza come tappa durante una giornata dedicata alle attività all’aria aperta.

Fonte: iStock

La Funivia del Renon

State cercando la location perfetta dalla quale ammirare un panorama mozzafiato? Allora la vostra destinazione è la Funivia del Renon! Tutti i giorni, questa famosa funivia green e senza emissioni, parte da Bolzano per raggiungere i 1.227 metri di Soprabolzano regalando una salita panoramica con vista sulla conca bolzanina e sulle guglie dello Sciliar e del Catinaccio. Le cabine, inoltre, sono molto spaziose e permettono ai visitatori di portare con sé anche biciclette e passeggini.

Arrivati a Soprabolzano, sul soleggiato Altopiano del Renon, vi aspettano tantissime escursioni per godervi il magnifico paesaggio naturale tipico di questa zona. Se invece preferite una giornata tranquilla e all’insegna del comfort, salite sul trenino del Renon: la linea ferroviaria risale alla Belle Époque e vi porterà dalla località di Collalbo a Soprabolzano. In questa zona potete ammirare anche le piramidi di terra, un fenomeno naturale di una bellezza sorprendente.

Fonte: iStock

I mercatini di Natale

Bolzano è una delle città italiane più belle dove trascorrere le vacanze natalizie. Piazza Walther sarà immersa dal profumo di cannella e spezie, di legno di montagna, di dolci fatti in casa e di vino caldo. Tutto risplende dei colori tipici delle decorazioni e degli alberi addobbati, mentre i suoni e le note dei canti natalizi creano l’atmosfera perfetta, in grado di emozionare adulti e bambini.

Qui troverete le caratteristiche casette in legno che propongono le più belle idee regalo, ma anche tante iniziative come laboratori e spettacoli, mentre all’interno del parco Berloffa, a pochi passi dalla stazione, una divertente pista di pattinaggio sul ghiaccio.