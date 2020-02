Bologna: Monet e i capolavori degli impressionisti in mostra

editato in: da

Arriveranno presto a Bologna oltre 50 capolavori di Monet e dei grandi esponenti dell’impressionismo francese per un’esposizione unica e inedita. Alcune delle opere presentate infatti lasciano il Museo Marmottan Monet di Parigi per la prima volta, dalla sua fondazione del 1934, per giungere in Italia.

Alcune di queste opere, firmate dai maggiori esponenti dell’Impressionismo non sono mai state esposte altrove, se non nel museo parigino. Ecco perché la mostra Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, che verrà inaugurata il 13 Marzo a Bologna, è unica nel suo genere.

Le opere di Monet accompagnate da quelle di Manet, Renoir, Degas e Signac saranno esposte nelle sale di palazzo Albergati a Bologna, un’occasione unica per ripercorrere il movimento pittorico più amato di sempre.

Il percorso espositivo è stato pensato per accompagnare i visitatori tra i capolavori di riferimento del grande impressionismo francese. In mostra ci saranno opere come Potrait de Madame Ducros di Degas, Potrait de Julie e Le Pont de l’Europe di Manet e Jeune Fille assise au chapeau blanc di Renoir.

Saranno 57 in tutto le opere d’arte della mostra Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet ed è la prima volta in assoluto nella storia dell’arte che questi dipinti si riuniscono insieme fuori dal museo parigino, che li ospita sin dalla sua fondazione nel 1934.

L’esposizione è un omaggio a tutta la corrente artistica dell’impressionismo ma non solo. Il gruppo Arthemisia che ha prodotto e organizzato la mostra ha raccontato che questo evento a Bologna vuole anche celebrare altresì i collezionisti e i benefattori che a partire dal 1932 hanno contribuito ad arricchire la prestigiosa collezione del Musée Marmottan Monet, che oggi è simbolo della più ricca e importante conservazione dell’eredità lasciata dagli impressionisti.

La mostra si terrà a palazzo Albergati di Bologna dal 13 Marzo al 12 Luglio 2020. Organizzata dal gruppo Arthemisia, l’esposizione è stata curata da Marianne Mathieu, Direttore scientifico del Musée Marmottan Monet di Parigi.