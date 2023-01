La classifica dei 10 Paesi più detestati del mondo

Si parla spesso di quali siano le mete preferite a livello mondiale ma "The Top Tens" ha redatto una classifica curiosa e particolare, quella dei "Paesi più detestati del mondo". Scopriamo la top ten con, in decima posizione, l'Iraq a causa dello stato generale di insicurezza in cui versa la nazione e delle minacce di terrorismo. (Nella foto, Sulaymaniyah, Iraq).