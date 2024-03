I 10 Paesi più “pericolosi” d’Europa in cui viaggiare

Il Global Peace Index, redatto ogni anno su scala mondiale, ci rivela quali sono i Paesi più "pericolosi" in cui viaggiare. Se l'Europa è generalmente considerata sicura, ci sono alcune realtà (talvolta insospettabili) che richiedono maggior attenzione. È il caso dell'Albania, che si aggiudica il decimo posto nella classifica europea, con un ranking di 1,75: sebbene le principali città siano ben sorvegliate, in periferia permangono alcune sacche di criminalità. (In foto, Tirana)