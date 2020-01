In Normandia, sui luoghi dei pittori Impressionisti

Chi ama i pittori Impressionisti, non può perdersi un viaggio alla scoperta dei luoghi dove è nato il movimento artistico e che sono stati i soggetti preferiti dei loro dipinti. Questi luoghi si trovano in Normandia , da, dove Claude Monet dipinse il quadro-manifesto che diede il nome all’Impressionismo, a, casa-museo dell’artista delle ninfee, dalle spiagge sconfinate di Trouville alle spettacolari falesie di Etretat. Nel 2020 la Normandia omaggerà gli Impressionisti con il Festival Normandie Impressionniste (3 aprile - 6 settembre) giunto alla quarta edizione, un evento che si svolge ogni tre anni e che, sul tema di “Il Colore giorno per giorno”, vuole esplorare l’in tutte le sue forme, anche contemporanee, con grandi mostre, musica, fotografia, cinema ed eventi in tutta la regione. Dalle colazioni sull’erba alle regate fino ai balli, si ricreeranno dal vivo i soggetti di tanti famosi quadri