Grandi Maestri e capolavori artistici: le mostre da non perdere nel 2024

Che siate grandi amanti dell’arte o semplici curiosi, ci sono alcuni appuntamenti che non dovreste proprio perdere: dopo un anno ricco di emozioni, anche il 2024 si prospetta infatti molto interessante. In tante città italiane si terranno mostre dedicate ai più grandi artisti internazionali, alcune delle quali offriranno anche esperienze immersive e interattive. Un’ottima idea persino per le famiglie, perché saranno l’occasione giusta per avvicinare i giovanissimi all’interessante e sterminato mondo dell’arte. Scopriamo allora quali sono gli appuntamenti assolutamente da segnare in agenda.

Le mostre nel Nord Italia

Iniziamo dalle numerosissime mostre nel Nord Italia: la città di Milano è forse quella che offre la più ampia scelta, per chi ama l’arte. Qualche esempio? Presso il Museo della Permanente, si tiene la prima monografica postuma dedicata a Fernando Botero, scomparso nel 2023: si intitola Botero – Via Crucis, ed è la summa del suo incredibile lavoro pittorico, con l’esposizione di ben 60 opere d’arte contemporanea. L’appuntamento? Fino al 4 febbraio 2024.

È invece Palazzo Reale, sempre a Milano, ad ospitare la mostra dedicata a Pablo Picasso. Dal 20 settembre 2024 al 2 febbraio 2025, è possibile ammirare oltre 80 opere d’arte del grande pittore, padre del Cubismo: è come fare un viaggio indietro nel tempo, affrontando tuttavia temi di notevole attualità.

E a proposito di grandi artisti: c’è ancora la possibilità di tuffarsi tra le atmosfere magiche della mostra immersiva Van Gogh – The Immersive Experience, presso Lampo Scalo Farini a Milano. Si tratta di uno show unico al mondo, perfetto per grandi e piccini, che si articola in ben 350 proiezioni dei capolavori del pittore olandese visibili a 360°. Purtroppo rimane poco tempo, perché la mostra si conclude il 14 gennaio 2024. Ma ci saranno sicuramente altre occasioni per ammirare questo spettacolo itinerante.

Se Van Gogh è il vostro artista preferito, allora non perdetevi la mostra ad esso dedicata che si tiene a Trieste, e più precisamente al Museo Revoltella. A partire dal 22 febbraio 2024, potrete ammirare alcune delle più iconiche opere d’arte del pittore olandese, provenienti direttamente dal Kröller Müller Museum di Otterlo. Visto il grande successo riscontrato a Roma, non sorprende che la mostra abbia aggiunto questa sua nuova tappa in Italia.

Dal 20 gennaio al 9 giugno 2024, nella splendida location di Palazzo Martinengo a Brescia, avrete l’occasione di visitare la mostra dedicata ai Macchiaioli. Ad essere esposte sono le opere di Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Odoardo Borrani e Giuseppe Abbati, grandi artisti dell’800 che hanno dato vita, nella cornice fiorentina dell’epoca, a quella che si è poi rivelata essere una delle correnti più all’avanguardia di sempre.

A Mestre, presso il Centro Culturale Candiani, si tiene la mostra dedicata a Marc Chagall e ad altri artisti, probabilmente molto meno conosciuti ma altrettanto in grado di suscitare suggestioni simili. L’appuntamento è fino al 13 febbraio 2024, per poter ammirare opere d’arte di grande fascino.

È invece nelle sale della Reggia di Venaria, a Torino, che fino al 28 gennaio 2024 sono esposte le splendide e inquietanti opere d’arte di William Turner. Tanti paesaggi dipinti ad olio, con scene che richiamano la mitologia classica e alcuni dei più suggestivi luoghi italiani che hanno incantato il pittore britannico: non c’è proprio da lasciarsi sfuggire questa occasione unica per fare un tuffo tra i suoi lavori meravigliosi.

Le mostre nel Centro Italia

Spostiamoci nel Centro Italia, dove ci sono numerosissimi appuntamenti legati al mondo dell’arte. A Roma, ad esempio, va in scena Andy Warhol – Universo Warhol: fino al 17 marzo 2024, nelle sale del Museo della Fanteria, potrete immergervi tra le opere più iconiche del padre della Pop Art. Ad essere esposte sono oltre 70 serigrafie, tra cui i più famosi ritratti di celebrità dipinti dal grande artista.

Sempre nella capitale, prosegue la mostra dedicata ad Escher: inaugurata nel 2023, per celebrare i 100 anni dal trasferimento dell’artista a Roma, si conclude solamente il 1° aprile 2024. C’è dunque ancora una preziosa occasione per recarsi negli spazi di Palazzo Bonaparte e ammirare le oltre 300 opere, in un percorso espositivo guidato completamente gratuito, perfetto anche per i più piccoli.

Dal 1° gennaio al 7 aprile 2024, la città di Pisa ospita la mostra Steve McCurry – Icons, negli spazi espositivi degli Arsenali Repubblicani. Si tratta di un’occasione unica per ammirare alcuni dei capolavori più belli del grande fotografo americano, tra cui ovviamente il suo ritratto più famoso, quello di Sharbat Gula (la ragazza afghana resa celebre dalla copertina del National Geographic).

Sempre a Pisa, ma questa volta nella cornice di Palazzo Blu, si può visitare la mostra dedicata alle Avanguardie. Fino al 7 aprile 2024, sono esposte alcune delle più prestigiose opere d’arte del Philadelphia Museum of Art, con artisti del calibro di Matisse, Mondrian, Klee, Ernst, Gris, Chagall, Dalì, Duchamp, Kandisky, Mirò e Picasso.

Presso Palazzo Strozzi a Firenze, dal 22 marzo al 21 luglio 2024, potrete visitare la mostra Anselm Kiefer – Angeli Caduti. È un appuntamento imperdibile con le opere storiche dell’artista contemporaneo, ma anche con alcune delle sue nuove produzioni. Tutto ciò dà vita ad un percorso espositivo di grande impatto, che sa colpire al cuore.

Le mostre nel Sud Italia

Infine, sbirciamo tra gli appuntamenti più importanti del Sud Italia. Il primo è sicuramente quello con Art Revolution, la mostra “magica” che si tiene presso l’ex mercato del pesce di Bari: fino al 28 gennaio, lasciatevi conquistare dall’esposizione interattiva dei “quadri parlanti”, ovvero splendidi capolavori dell’arte internazionale che sembrano prendere vita per raccontare la loro storia. Uno dei protagonisti assoluti? Van Gogh, ovviamente!

Spostiamoci in Sicilia, dove dal 20 gennaio al 7 luglio 2024 si può visitare la monografica dedicata a Joan Mirò: la mostra si svolge presso il Palazzo della Cultura di Catania, ed è un viaggio nel cuore del Surrealismo. Sono esposte ben 80 opere dell’artista catalano, una raccolta che include dipinti, disegni, sculture e persino ceramiche. Conclude il tutto un insieme di libri e documenti per approfondire numerosi aspetti della vita e del lavoro di Mirò.

Infine, ben due appuntamenti palermitani legati a Frida Kahlo, una delle più grandi artiste del ‘900. Fino al 28 gennaio 2024, presso Palazzo Mazzarino di Palermo, ci si può immergere nel percorso espositivo digitale in tre aree tematiche che ripercorre l’intera vita e la carriera della pittrice messicana. Mentre fino al 3 marzo 2024, stavolta presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, c’è la possibilità di ammirare la mostra fotografica intitolata Frida Kahlo, una vita per immagini.