Le più belle mostre in Europa che valgono un viaggio a primavera

Da Amsterdam a Londra, passando per Parigi, Belgio e Vienna: le mostre da vedere assolutamente se state programmando un viaggio in Europa per questa primavera

Se avete il desiderio di fare un viaggio in Europa in primavera, coniugando l’esplorazione delle meraviglie della destinazione prescelta con un tour culturale, ci sono diverse mostre che vale assolutamente la pena vedere. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate alcune tra le più belle di questo periodo, da Amsterdam a Londra, passando per Parigi, Belgio e Vienna.

Marina Abramović allo Stedelijk Museum di Amsterdam

Dal 16 marzo al 14 luglio, allo Stedelijk Museum di Amsterdam, si terrà la più grande retrospettiva di Marina Abramović mai realizzata nei Paesi Bassi. Oltre 60 opere chiave che abbracciano cinque decenni, ripercorrendo lo sviluppo della prolifica carriera della pioniera della performance art, a partire dai suoi primi lavori, realizzati nell’ex Jugoslavia e ad Amsterdam. Curata in collaborazione con l’artista e la Royal Academy di Londra, la mostra presenta fotografie, video, sculture e rievocazioni dal vivo di quattro performance iconiche che saranno messe in scena per la prima volta nei Paesi Bassi. Si tratta di “Art Must Be Beautiful”, “Artist Must Be Beautiful” (1975), “Imponderabilia” (lavoro con Ulay, realizzato nel 1977)”, “Luminosity” (1997) e “The House with the Ocean View” (2002). I visitatori potranno inoltre partecipare in prima persona a due performance: “Work Relation” (opera con Ulay, del 1978) e “Counting the Rice” secondo il metodo Abramović.

James Ensor e la natura morta in Belgio

Presso il Mu.Zee di Ostenda, in Belgio, fino al 14 aprile si può assistere alla mostra “Rose, Rose, Rose à mes yeux. James Ensor e la natura morta in Belgio 1830-1930”, un’anteprima interamente dedicata alla natura morta di James Ensor, considerato uno dei più grandi pittori della storia del Paese, oltre che un importante punto di collegamento tra gli artisti del XIX secolo e i modernisti. L’artista, scomparso 75 anni fa, sarà al centro di un ricco programma di mostre, attività ed eventi in tre città. Oltre a Ostenda, città natale del maestro belga, Bruxelles, dove frequentò l’Accademia, e Anversa, che vanta al KMSKA – Museo Reale delle Belle Arti la più vasta collezione al mondo a lui dedicata.

Parigi 1874: Inventare l’impressionismo

Il 15 aprile 1874, al numero 35 di Boulevard des Capucines, fu inaugurata la prima mostra degli impressionisti. Dal 26 marzo al 14 luglio, il Musée d’Orsay a Parigi, che ospita la più grande collezione al mondo di opere di questa corrente artistica, ne celebrerà il 150° anniversario in grande stile, invitando il pubblico a immergersi nella mostra che ha cambiato per sempre il corso della storia dell’arte e offrendo ai visistatori un punto di vista inedito.

Roy Lichtenstein al Museo Albertina

Fino al 14 luglio, il Museo Albertina, nel centro storico di Vienna, celebra il centesimo compleanno del maestro della Pop Art, Roy Lichtenstein, con una retrospettiva completa che riunisce oltre 90 dipinti, sculture e stampe. Si potranno ammirare le più importanti creazioni dell’ampia opera dell’artista provenienti da tutto il mondo, grazie alla generosità di istituzioni internazionali e collezionisti privati.

L’Egitto dei faraoni all’Atelier des Lumières di Parigi

È iniziata a febbraio e si concluderà il 5 gennaio 2025 la mostra immersiva all’Atelier des Lumières di Parigi che porta a scoprire l’Egitto dei faraoni, da Cheope a Ramses II. Si parte con le scoperte degli scienziati francesi del 1798-1801, illustrate da bassorilievi, dipinti e papiro, poi il percorso segue il Nilo, rappresentando la vita quotidiana, la costruzione delle piramidi e i tesori dei faraoni. Sculture di sovrani famosi come Kefren e Nefertiti convivono con le rappresentazioni dei templi da Luxor ad Abu Simbel. La mostra culmina con il soffitto astronomico di Dendera, invitando a un’esplorazione continua dei misteri dell’antico Egitto.

Disney a Londra

Grazie a un successo fenomenale, “Disney100: The Exhibition” è di nuovo fruibile all’ExCeL di Londra. L’Archivio Walt Disney ha aperto il suo caveau di tesori, mettendo in mostra centinaia di oggetti straordinari, tra cui molti dei “Gioielli della Corona” Disney. Si parla di oltre 250 manufatti e opere d’arte raramente visibili, costumi e oggetti di scena e incredibili memorabilia. Dieci fantasiose gallerie tematiche che presentano celebri classici, da “Biancaneve e i sette nani” a “Encanto”, passando per i più recenti membri dell’azienda, ovvero Pixar, Star Wars e Marvel. Un’occasione per le famiglie per celebrare il loro amore per le storie più intramontabili della celeberrima multinazionale statunitense fondata nel 1923.