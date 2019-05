Atene-Salonicco in 4 ore: l’alta velocità che farà felici i turisti

editato in: da

Importante novità nell’ambito mobilità in Grecia. A partire da maggio 2019 è infatti possibile salire a bordo di treni ad alta velocità, che consentono di percorrere la tratta Atene-Salonicco, andata e ritorno, in circa 4 ore, con due fermate lungo il percorso.

Le ferrovie greche hanno inaugurato un nuovo servizio, che promette di cambiare la quotidianità dei cittadini e, al tempo stesso, venire in soccorso dei turisti. Si tratta dell’Intercity Express e consentirà un facile collegamento tra Atene e Salonicco. Il tutto avverrà con una coppia di treni, caratterizzati da differenti tempi di percorrenza. Uno impiegherà infatti 3 ore e 57 minuti per percorrere il tratto da Salonicco ad Atene, fermandosi due volte, rispettivamente a Larissa e Paleofarsalo. Il tratto di ritorno invece durerà un po’ in più, 10 minuti circa, con fermate previste a Lianokladi e Larissa.

Le ferrovie hanno pubblicato un dettagliato programma, che indica il primo treno in partenza da Atene alle 6.22 del mattino. Il servizio prevede un nuovo viaggio ogni tre ore, il che vuol dire programmare i propri spostamenti alle 9.22, 12.22, 15.22 e 18.22, quando partirà l’ultimo treno. È bene sottolineare come il primo collegamento di giornata sia anche il più veloce, tanto da Atene quanto da Salonicco.

In questo secondo caso il treno iniziale prende il via alle 6.27 del mattino. Anche in questo caso i viaggiatori potranno programmare i propri spostamenti ogni tre ore: 9.15, 12.15, 15.15 e 18.15. Il primo treno è ovviamente rivolto principalmente a chi deve spostarsi per questioni di lavoro. Si spiega così la maggior rapidità. È infatti possibile completare Atene-Lianokladi in appena 1 ora e 47 minuti, mentre Larissa è raggiungibile in 2 ore e 48 minuti. Soltanto 1 ora e 20 minuti invece per Salonicco-Larissa.

Un passo importante verso una mobilità moderna, molto più vicina alle necessità della popolazione e dei turisti. L’Intercity Express offre infatti nuovi servizi. Ogni posto prevede la propria presa elettrica, con personale di bordo pronto a dare il proprio supporto in caso di necessità. I vagoni sono inoltre interamente coperti dalla rete Wi-Fi, con possibilità d’accedere al servizio ristorazione. Un passo importante per TrainOSE, che fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, entro l’anno, procederanno all’invio del Frecciargento.