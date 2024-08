All You Can Fly con Wizz Air, la carta per chi ama viaggiare e risparmiare

Non vi stancate mai di viaggiare? Questa offerta è per voi: Wizz Air offre ai passeggeri l’opportunità di viaggiare senza limiti su un periodo di 12 mesi

All You Can E…Fly! Wizz Air lancia una membership perfetta per chi non si stanca mai di viaggiare ed è sempre alla ricerca di biglietti aerei per raggiungere le proprie destinazioni da sogno. Immaginate di passeggiare tra le strade di Barcellona un giorno e quello successivo di volare verso Lisbona, per poi concludere il weekend in un’altra meta. Ora, magari come itinerario è un po’ esagerato, ma il concetto è uno: Wizz Air ha appena trasformato in realtà il sogno di tutti gli appassionati di viaggio.

Con “All You Can Fly”, la compagnia aerea offre ai passeggeri l’opportunità di viaggiare senza limiti su un periodo di 12 mesi, permettendo quindi di risparmiare sul prezzo dei biglietti su un ampio numero di voli verso oltre 800 mete. Dalle spiagge del Mediterraneo alle escursioni avventurose sulle Alpi Austriache, fino alle città d’arte e alle capitali più in voga del momento come Parigi e Londra, con la WIZZ All You Can Fly membership ogni viaggio sarà a portata di click.

Come funziona la membership WIZZ All You Can Fly

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air ha annunciato il lancio della sua membership “All You Can Fly”, offrendo un ampio numero di voli su un periodo di 12 mesi a 599 euro. Questa iniziativa a prezzo fisso è la prima del suo genere in Europa e darà ai viaggiatori accesso ai voli su tutta la rete Wizz Air, con una tariffa di prenotazione a soli 9,99 euro. La compagnia ha lanciato anche un’offerta di prevendita limitata (10.000 pacchetti) della membership a 499 euro per chi l’acquisterà entro il 15 agosto.

Questa è la soluzione perfetta per chi viaggia spesso e per chi è sempre alla ricerca della sua prossima avventura nel mondo: gli affiliati potranno scegliere tra le destinazioni disponibili 72 ore prima della data e dell’ora di partenza. Da questa promozione sono escluse le rotte nazionali italiane e si potrà viaggiare solo con un bagaglio a mano. Una volta acquistata la carta, i passeggeri potranno cominciare a prenotare i voli a partire dal 25 settembre 2024 e utilizzare la membership per volare quanto vorranno durante tutto l’anno successivo.

Regole per volare con la membership

L’offerta, unica nel suo genere, permetterà di prenotare voli di sola andata disponibili entro 3 giorni di calendario (72 ore) prima della partenza. Inoltre è possibile prenotare un massimo di tre voli di sola andata al giorno. Nel viaggio è incluso un solo bagaglio a mano, ma è possibile acquistare i servizi accessori e aggiungerli alla prenotazione prima della partenza. L’abbonamento è valido solo per prenotazioni individuali e una volta acquistato il volo, questo non potrà essere modificato. L’offerta, inoltre, non copre i voli last minute e non è adatta per tutti coloro che ricercano il massimo della flessibilità quando prenotano un viaggio.

Le destinazioni Wizz Air

La compagnia aerea Wizz Air, con i suoi voli, copre molte delle principali città europee e alcune destinazioni internazionali. Da Berlino a Parigi, da Londra a Vienna, le opportunità di viaggio da sfruttare con la membership sono davvero tantissime. Tra le mete più gettonate, perfette per una fuga nel weekend, ci sono sicuramente Barcellona, Budapest e Praga, mentre chi è alla ricerca di destinazioni più lontane potrà volare verso luoghi quali Dubai, Reykjavik e Marrakech.