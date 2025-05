Fino al 18 maggio 2025, Wizz Air lancia una promozione esclusiva con oltre un milione di posti aerei scontati per viaggiare in Europa e oltre: offerta valida per voli entro marzo 2026

Fonte: iStock Marrakech, una delle mete raggiungibili da Milano Malpensa con Wizzair

Nel panorama delle compagnie aeree low-cost, Wizz Air si è affermata come una delle più dinamiche e innovative, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori in cerca di voli economici, senza rinunciare alla qualità. Nata nel 2004 con un volo da Katowice a Londra Luton, oggi la compagnia è tra le più ecosostenibili dell’area EMEA e conta su una rete impressionante di oltre 800 rotte in più di 50 Paesi, operando con una flotta giovane e all’avanguardia.

Nel 2025, in occasione del proprio compleanno, Wizz Air lancia una promozione straordinaria per ringraziare i passeggeri che l’hanno accompagnata in questo viaggio lungo oltre due decenni: saranno più di un milione, infatti, i biglietti aerei venduti – fino a domenica 18 maggio – a un prezzo che va anche al di sotto dei 21 euro.

Promozione Wizz Air: come volare a meno di 21 euro fino al 18 maggio

Dal 16 al 18 maggio 2025, Wizz Air mette a disposizione oltre 1 milione di posti a partire da soli 21 euro, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di prenotare voli per destinazioni in tutta Europa (e non solo) con un notevole risparmio. L’offerta è valida per viaggi effettuati entro il 28 marzo 2026, e i biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della compagnia o tramite l’app WIZZ.

La promozione riguarda un numero limitato di posti, disponibili fino a esaurimento e rappresenta una delle iniziative più generose mai lanciate dalla compagnia. Un’occasione ideale, dunque, per chi sta già pianificando una fuga autunnale, un viaggio natalizio o un city break primaverile.

Per informazioni più dettagliate, occorre ovviamente consultare il sito ufficiale di Wizz Air: alcuni dei voli più scontati si trovano in settimana, ovviamente tutti senza bagaglio extra, ma solo con i requisiti minimi della tariffa più economica.

Dove volare in Europa (e non solo) con la nuova promo di Wizz Air

Sognate un weekend in una capitale economica come Bucarest, oppure qualcosa di più “esotico”, come una fuga a Marrakech? Con la nuova promo del compleanno Wizz Air, da Milano Malpensa potrete approfittare di voli di sola andata a partire da 19,99 euro, con destinazioni perfette per tutte le stagioni. Da Malpensa si vola anche verso Barcellona, Budapest, Cracovia, Madrid, Varsavia, Atene (novità dell’estate) e persino mete balneari come Candia (Creta) o più avventurose come Tenerife o Reykjavik, con prezzi che restano spesso sotto i 30 euro.

Le occasioni non mancano neppure da Roma Fiumicino, da cui è possibile raggiungere Londra a partire da 20,99 euro, ma anche destinazioni come la Grecia, dove rilassarsi tra le spiagge greche di Corfù o Zakynthos, con tariffe da 29,99 euro.

Da Catania, invece, ci si può imbarcare verso affascinanti capitali europee come Praga, raggiungibile a soli 20,99 euro, oppure spingersi oltre, verso il Mar Rosso, con voli diretti per Sharm El Sheikh da 39,99 euro, perfetti per una vacanza all’insegna del sole e del relax.

Anche da Venezia ci sono ottime occasioni: si vola verso Madrid e Varsavia con prezzi a partire da 20,99 euro, mentre per chi desidera esplorare la Grecia, Atene è anche stavolta disponibile a una tariffa incredibile, a partire da soli 19,99 euro, anche in pieno agosto. Una promozione davvero ghiotta per scoprire l’Europa (e non solo) con budget contenuto e massima flessibilità.