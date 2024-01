Benvenuti nelle destinazioni più popolari del mondo

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Anche quest’anno è arrivata la classifica delle destinazioni più popolari del mondo grazie ai TripAdvisor Travellers’ Choice Awards, il premio della nota piattaforma per le destinazioni, le attività, gli hotel e i ristoranti preferiti dai viaggiatori a livello internazionale, sulla base delle recensioni e delle valutazioni raccolte negli ultimi 12 mesi.

Scopriamo insieme quali sono state le mete più gettonate tra l’ottobre del 2022 e il settembre del 2023.

Dubai, la vincitrice per il terzo anno consecutivo

Lo scettro per la destinazione più popolare del mondo torna, ancora una volta, alla futuristica e avveniristica Dubai, la città degli Emirati Arabi dove “tutto è possibile” e dove “se hai un sogno puoi realizzarlo”.

Rappresenta il sogno del lusso, un viaggio indimenticabile e sorprendente dove “l’eccesso è la normalità”: tra vertiginosi grattacieli, edifici ultramoderni e una vivace vita notturna, a Dubai, solo per fare qualche esempio, si può sciare anche quando le temperature sfiorano i 50 gradi, giocare a golf sulla cima di un grattacielo, ammirare l’isola artificiale di Palm Jumeirah, capolavoro dell’ingegneria a forma di palma.

E, poi, tra i suoi fiori all’occhiello vi sono il Museo del Futuro, dove provare l’esperienza di vedere il mondo tra una cinquantina d’anni, il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, e il Burj al-Arab, l’iconico hotel a forma di vela.

Medaglia d’argento per Bali

Al secondo posto si è classificata Bali, “cartolina vivente” che occupa invece la prima posizione nella nuova categoria “Destinazioni luna di miele”.

Meta turistica d’eccellenza dell’Indonesia, sprigiona un fascino unico e magnetico, intriso di spiritualità e tradizione, custode di ritmi millenari ma ben presente nella modernità con gli eleganti resort, i locali sulla spiaggia e i ristoranti.

Non a caso, si fregia dell’appellativo “isola felice”: tra mare cristallino, spiagge da favola, lussureggianti foreste, montagne, risaie e templi, l’atmosfera è rilassata e serena.

Terzo posto per Londra

Sul podio anche Londra che, come riporta Tripadvisor “è tanti mondi in uno: dallo stile spavaldo di Shoreditch all’atmosfera punk di Camden e all’elegante Portobello Road“.

La capitale britannica ammalia con la sua modernità che ben si fonde con la ricca storia risalente all’antica Roma e celeberrimi monumenti simbolo tra cui non si può non citare Buckingham Palace, la Torre dell’orologio nota come Big Ben, l’abbazia di Westminster e la ruota panoramica London Eye.

Nella Top Five mondiale, Hanoi e Roma

Al quarto posto ecco Hanoi, la capitale del Vietnam che conquista il podio nella categoria “Migliori destinazioni gastronomiche”, vivace città che si distingue per l’architettura millenaria e una ricca cultura plasmata dalle influenze cinesi, asiatiche e francesi.

Da non perdere il vivace Quartiere Vecchio, il tipico mercato Dong Xuan e i vari templi di piccole dimensioni.

Quinta è invece Roma, la Città Eterna, seconda in Europa e medaglia d’argento nella categoria “Migliori destinazioni gastronomiche”: la capitale italiana, grazie alla storia culturale, architettonica e artistica di quasi 3000 anni fa, non smette di attrarre turisti da ogni parte del mondo.

Parigi, Creta e Instanbul nella Top Five Europea e il sogno di New York

Dando uno sguardo alle località europee più apprezzate, al terzo posto ecco Parigi, la romantica “Ville Lumiere”, capitale mondiale della moda, della gastronomia, dell’arte e della cultura.

Quarta, invece, la suggestiva isola di Creta, che pullula di spiagge paradisiache, siti archeologici e indiscusse bellezze naturalistiche, e quinta Istanbul, tra le maggiori città della Turchia, a cavallo tra l’Europa e l’Asia.

Infine, la destinazione statunitense più popolare è l’intramontabile New York, la “Grande Mela” unica nel suo genere.