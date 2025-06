Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Isola Bella di Taormina, perla della Sicilia Orientale

L’Isola Bella di Taormina, una splendida località collegata alla terraferma con una sottile striscia di sabbia, è uno dei luoghi più belli della Sicilia. Si trova ai piedi del centro storico di Taormina ed è affacciata sulle acque color smeraldo del Mar Ionio.

Sono numerose le opzioni per arrivare all’Isola Bella di Taormina, disabitata ma tutta da ammirare, collegata a una delle spiagge più suggestive della Sicilia Orientale. Quest’isola è stata soprannominata la “Perla del Mediterraneo” in virtù della sua particolare ubicazione e della sua rigogliosa natura, elementi che l’hanno resa una delle località più incantevoli (e imperdibili) di tutta la Sicilia. Ecco come raggiungere questo luogo dal fascino unico.

A piedi

Non c’è un modo diverso per raggiungere fisicamente l’Isola Bella: si arriva all’isolotto esclusivamente a piedi. Quando il ritmo delle maree svela la stretta lingua di sabbia che la collega alla terraferma, è possibile raggiungere l’Isola Bella di Taormina rigorosamente a piedi, con il golfo che si allontana alle spalle e l’isolotto che si fa sempre più grande davanti agli occhi: un’esperienza imperdibile.

Nei momenti di bassa marea, infatti, il tragitto è breve e comodamente percorribile a piedi (ma attenzione ad evitare gli orari più caldi della giornata durante l’estate!), mentre quando il livello del mare inizia ad alzarsi può arrivare fino alle ginocchia, rendendo più faticosa la camminata, ma altamente suggestiva: vi sembrerà quasi di camminare sull’acqua in totale libertà.

In funivia

Se vi trovate nel centro storico di Taormina, il mezzo più comodo, ecologico e veloce per raggiungere l’Isola Bella è la funivia. La linea raggiunge in soli 3 minuti Mazzarò, la zona costiera che si trova a soli 500 metri dalla spiaggia di Isola Bella, dove si allunga l’isolotto. Quella a bordo delle cabine panoramiche della funivia di Taormina non è solo un viaggio, ma un’esperienza emozionante che vi permette di ammirare dall’alto la sua splendida costa.

In estate, la linea Taormina-Mazzarò è aperta dalle 8:00 all’1:30 di notte, mentre in inverno dalle 8:00 alle 20:00, con partenza ogni 15 minuti. La corsa singola ha un costo di 6 euro, il biglietto Andata e Ritorno, invece, 10 euro (ma sono previsti anche pacchetti settimanali e mensili, per risparmiare).

In auto

Se state viaggiando lungo la Sicilia orientale con la vostra auto o ne avete noleggiata una, per raggiungere l’Isola Bella dovrete dirigervi verso Taormina. Da Catania, dovete seguire l’autostrada A18 in direzione Messina, uscendo ai Giardini-Naxos, dove si imbocca la strada statale 114. Percorso inverso invece per chi proviene da Messina, che dovrà uscire a Taormina una volta imboccata la A18 in direzione catanese.

Arrivati a Taormina, dovrete lasciare l’auto in un parcheggio: i più vicini sono a pagamento e si trovano lungo la SS 114, oppure presso la stazione della funivia di Mazzarò. Ma attenzione, soprattutto nell’alta stagione i prezzi sono più elevati ed è più difficile trovare parcheggio, visto il maggior afflusso di turisti.

In autobus

Un mezzo comodo per arrivare all’Isola Bella è l’autobus diretto al centro di Taormina. Una soluzione ottimale se si alloggia nelle vicinanze o a Messina, oppure se si ha un’auto a disposizione, ma si vuole evitare una ricerca di parcheggi onerosa in termini di tempo e soldi. Lasciate quindi il mezzo nelle zone periferiche di Taormina e prendere la linea 25 del bus locale che, grazie al servizio di Interbus, vi condurrà nel pieno centro di Taormina. Da lì potrete proseguire in funivia o a piedi fino all’isola. Per consultare orari e prezzi dei biglietti vi consigliamo di controllare il sito Interbus.it.

In treno

Anche il treno è una soluzione comoda per raggiungere Taormina e la sua Isola Bella. Da Messina, diverse soluzioni Trenitalia raggiungono la stazione Taormina Giardini-Naxos a partire da 35 minuti di viaggio. Da Catania il viaggio dura invece poco più di un’ora.

La stazione dei treni di Taormina si trova a circa 2,5 chilometri dalla spiaggia dell’Isola Bella. Potrete quindi proseguire in autobus con un viaggio di 10 minuti, oppure a piedi, ammirando a passo lento gli incredibili scorci sul mare che si aprono lungo la strada principale.