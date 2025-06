Fonte: iStock La Calanque d'en Vau

C’è un luogo in Francia dove il mare si fa strada tra sinuose scogliere e dove, nascoste tra le braccia rocciose che spuntano dalla terra, si nascondono delle meraviglie naturali dalle acque turchesi. È il Parco Nazionale delle Calanques, situato nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove i viaggiatori amanti della natura trovano un parco giochi all’aria aperta dove fare trekking o dedicarsi a innumerevoli attività subacquee.

Una delle calanques in particolare conquista per la sua tranquillità, garantita dal fatto che arrivarci non è così semplice per tutti. Stiamo parlando della Calanque d’En Vau, un’insenatura isolata protetta da scogliere alte 700 metri, ricoperte di pini verdi e con una spiaggia da sogno, dove le acque dalle sfumature blu e verdi invitano a esplorare il suo ricco mondo sottomarino.

Perché visitare la Calanque d’En Vau

Il Parco Nazionale delle Calanques è una delle mete più visitate in Provenza e, seppur alcune insenature possano risultare un tantino affollate, altre non lo sono affatto. Una di queste, considerata la difficoltà per arrivarci, è la Calanque d’En Vau. Lunga all’incirca 700 metri, condivide la sua bellezza mozzafiato con la vicina cala chiamata Calanque de Port Pin e offre uno scenario unico, circondata da alte falesie ricoperte di macchia mediterranea. Potete fare una pausa rinfrescante in questa caletta prima di procedere verso la Calanque d’En Vau.

L’insenatura, parte di un’area protetta, è sottoposta a una rigida regolamentazione che modera l’accesso e le attività consentite all’interno delle sue acque. Alle barche superiori ai 20 metri, per esempio, è proibito l’ingresso, mentre quelle di grandezza inferiore possono invece transitare nella calanca, anche se a quelle a motore è proibito avvicinarsi a più di 50 metri dalla riva con i motori accesi.

Grazie a queste regolamentazioni, la Calanque d’En Vau resta un piccolo paradiso da guadagnarsi indossando scarpe comode e godendo appieno della sua calma suggestiva. Ai più audaci, inoltre, le formazioni rocciose offrono numerose vie ferrate che permettono di ammirarla dall’alto. Se invece volete godervi la spiaggia, consigliamo di raggiungerla la mattina perché la luce scompare velocemente a causa dell’altezza delle falesie.

Fonte: iStock

Dove si trova la Calanque d’En Vau

La Calanque d’En Vau, situata a sud di Marsiglia, è considerata una delle insenature più spettacolari del tratto di costa che si estende da Cassis fino al capoluogo della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Per raggiungerla è necessario indossare scarpe comode e percorrere un apposito sentiero.

Il sentiero è lungo 3,5 chilometri e costeggia il litorale, snodandosi in un ambiente roccioso avvolto da pini e vegetazione selvatica, che impregna l’aria di un profumo mediterraneo. Il sentiero si percorre in circa 1 ora e 15 minuti.

È possibile percorrere anche un altro sentiero partendo da un’altra delle calanques chiamata Port Miou: in questo caso, arriverete a En Vau in circa 45 minuti seguendo l’apposita segnaletica bianca e rossa.

Se vi trovate a Marsiglia, il modo ideale per raggiungere Cassis, se non avete l’auto, è il treno o gli autobus. Da Cassis potete proseguire tranquillamente a piedi.